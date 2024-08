São Paulo

A queda de um avião com 62 pessoas a bordo na última sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, é a mais letal em solo brasileiro desde 2007 —quando um acidente com o voo 3504 da TAM nos arredores do aeroporto de Congonhas deixou 199 mortos.

A aeronave de modelo ATR 72-500 era operada pela empresa Voepass, antiga Passaredo. O voo seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), desceu em queda livre, girando, até atingir a área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela.

O órgão da Força Aérea Brasileira responsável pela investigação sobre acidente anunciou no domingo (11) ter extraído com sucesso 100% dos dados das caixas pretas da aeronave. A apuração das causas da tragédia também passou a contar com inquérito conduzido pela Polícia Civil paulista.

Para falar o que se sabe até agora sobre a queda do avião em Vinhedo, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Clayton Castelani, no Como É que É? desta quarta-feira (14).

