São Paulo

A partir de 2026, cerca de 8.000 moradores de Ilhabela, no litoral de SP, terão acesso à água tratada a partir de uma usina dessalinizadora, que irá retirar sal e outros minerais impróprios para consumo humano.

O projeto, feito pela Sabesp em parceria com a prefeitura local, vem para dar conta de um paradoxo: ainda que as 19 ilhas que compõem a cidade-arquipélago sejam rodeadas por água, Ilhabela tem um dos piores acessos a abastecimento adequado em todo o estado paulista.

Serão produzidos até 30 litros de água potável por segundo, de acordo com a Sabesp, um aumento em 22% da oferta de abastecimento da cidade. O investimento previsto é da ordem de R$ 60 milhões, segundo o prefeito Toninho Colucci (PL).

Para falar como a energia limpa pode ajudar na dessalinização do mar, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Tamara Nassif, no Como É que É? desta quinta-feira (5).

