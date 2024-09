Você sabe o que faz um prefeito? Vídeo responde dúvidas sobre as eleições

São Paulo

O segundo episódio da série Folha Explica - Eleições 2024 fala sobre as principais funções do chefe do Executivo municipal.

Educação básica, serviços da área da saúde como ambulâncias, a manutenção de ruas calçadas e o zelo pelo patrimônio do município são responsabilidade da prefeitura. O prefeito deve cuidar da cidade, e isso inclui decidir onde será investido o dinheiro público. Todos os anos, ele precisa elaborar o orçamento anual para estabelecer quanto irá para cada área.

Além disso, é responsabilidade da prefeitura aprovar os projetos de leis municipais, que são elaborados pela Câmara de Vereadores.

A eleição para o cargo acontece de maneira majoritária, assim como as eleições para os cargos de governador e presidente, ganha quem tem mais votos. De acordo com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), a maioria absoluta é atingida quando o candidato obtém votação maior que a metade dos votos válidos mais um.

Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a disputa pode acontecer em dois turnos, nos casos em que um candidato não obtiver o alcance de metade dos votos válidos no primeiro pleito.

Apresentados pela repórter Victória Cócolo, os vídeos da série Folha Explica - Eleições 2024 serão publicados semanalmente no canal da Folha no YouTube e em todas as redes sociais do jornal.