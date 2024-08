São Paulo

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) cresceu em intenção de votos entre bolsonaristas, evangélicos, brancos e também pardos, segundo a última pesquisa Datafolha divulgada no dia 22 de agosto.

Foram esses grupos que puxaram o candidato para cima e o ajudaram a empatar tecnicamente com seus rivais Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB).

No resultado geral, Boulos lidera numericamente com 23%, seguido por Marçal com 21% e o atual prefeito com 19%.

Para falar qual o perfil do eleitor de cada candidato em SP, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Júlia Barbon, no Como É que É? desta sexta-feira (30).

