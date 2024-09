Qual o cenário da corrida eleitoral no Rio de Janeiro?

São Paulo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mantém a liderança folgada com viés de alta nas intenções de voto para sua reeleição ao cargo, segundo a pesquisa Datafolha divulgada em 5 de setembro.

Ele tem 59% das intenções de voto, ante 56% registrados na pesquisa anterior e acima dos 53% em julho. O resultado garantiria sua a reeleição no primeiro turno.

Os principais adversários do prefeito seguem em empate técnico, mas com tendências de oscilações distintas. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece com 11% das intenções de voto (tinha 9% há duas semanas e 7% em julho), enquanto o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) tem 6% (tinha 7% e 9% nos dois levantamentos anteriores).

Esta é a primeira pesquisa feita após o início da propaganda eleitoral. Paes e Ramagem têm, praticamente, o mesmo tempo de TV —o candidato do PL tem 3 segundos a mais—, enquanto Tarcísio possui apenas 27 segundos.

Para falar qual é o cenário da corrida eleitoral no Rio de Janeiro, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Italo Nogueira, no Como É que É? desta sexta-feira (13).

