Quais as metas do setor aéreo para descarbonização?

Enquanto as empresas aéreas tentam ampliar o uso de SAF, o combustível sustentável de aviação, para cumprir a meta de descarbonização do setor, fabricantes discutem e avançam com outras alternativas, como renovação de frota e produção de aeronaves híbridas, elétricas e movidas a hidrogênio.

A Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo) estabeleceu a meta de zerar as emissões de carbono do setor até 2050. Segundo a entidade, os esforços abrangem não só as companhias aéreas, mas também fabricantes e aeroportos.

O SAF polui até 80% menos do que o querosene tradicionalmente usado pelas companhias. No entanto, ainda é caro e possui volumes insuficientes para dar conta de toda a demanda.

Para falar quais são as metas do setor aéreo para descarbonização, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Paulo Ricardo Martins, no Como É que É? desta quinta-feira (12).

