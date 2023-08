Veja como fazer um Aperol spritz rápido com três ingredientes

São Paulo

O drinque italiano Aperol Spritz é famoso no verão europeu e aqui no Brasil conquistou muitos adeptos pelo sabor refrescante e levemente doce. Sucesso do happy hour, é conhecido em muitos lugares como "spritz hour".

Com preparo simples, o drinque tem a proporção de uma dose de Club Soda (ou água com gás), duas doses de Aperol e três doses espumante. A bebida pode ser incrementada com gelo e fatias de laranja. Confira a receita completa.

O Aperol Spritz que é servido no bar do Beco - Divulgação

APEROL SPRITZ

Rendimento: uma porção

Tempo de preparo: rápido

Ingredientes:

3 doses de espumante

2 doses de Aperol

1 dose de Club Soda (ou água com gás)

1 rodela de laranja

Preparo: