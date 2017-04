Sua Política: entenda a lista de inquéritos de Fachin em três minutos

O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin determinou a abertura de inquérito contra oito ministros do governo de Michel Temer, 24 senadores e 42 deputados federais.

A lista é baseada na chamada "lista do Janot", enviada ao STF no dia 14 de março. Ao todo, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou 83 pedidos de inquérito ao tribunal, com base nas delações dos 77 executivos da empreiteira Odebrecht.

A repórter de "Poder" Angela Boldrini explica o que significa a chamada "lista do Fachin".