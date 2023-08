Como proteger os dugongos ajuda a combater a mudança climática

DW

O governo do estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, anunciou no ano passado a primeira unidade de conservação do país para o dugongo. Situada na área da baía de Palk, no golfo de Mannar, a reserva não só visa proteger o mamífero contra a caça ilegal e práticas de pesca predatória, como também pode ajudar a proteger o litoral dos impactos das mudanças climáticas.

Os dugongos, o único mamífero marinho herbívoro do mundo, são classificados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Seu declínio pode ter consequências mais amplas e representar uma ameaça ao frágil ecossistema que depende deles. "Os dugongos se alimentam exclusivamente de ervas marinhas, e os dois têm uma relação de dependência mútua", disse Rukmini Shekar, que atuava em projetos do Wildlife Institute of India.

Estima-se que cerca de 250 dugongos vivam no litoral da Índia - Keystone/dpa/picture alliance via DW

"O dugongo mantém as ervas marinhas bem aparadas", disse ela, o que ajuda a a regenerar a grama e a evitar o crescimento de algas. "E isso também ajuda o dugongo, porque ele prefere alimentos ricos em nitrogênio e pobres em fibras."

A grama marinha, uma planta marinha que cresce em águas rasas, é extremamente benéfica para os litorais. Ela produz oxigênio e limpa as águas costeiras, além de proteger contra o aumento do nível do mar e desastres naturais ao absorver a energia das ondas.

Relação entre ervas marinhas e mudanças climáticas

Pesquisas sugerem que as ervas marinhas podem desempenhar um papel importante na mitigação das mudanças climáticas, capturando carbono da atmosfera 35 vezes mais rápido do que as florestas tropicais.

Apesar disso, as pradarias de ervas marinhas em todo o mundo estão sendo perdidas a uma taxa de cerca de 7% ao ano, principalmente devido à atividade humana e às temperaturas mais quentes do oceano.

Ao se concentrar na conservação dos dugongos, a nova reserva em Tamil Nadu pode apresentar uma solução, disse Shekar, facilitando a regeneração das ervas marinhas, bem como o ecossistema que esse habitat apoia.

O golfo de Mannar é um paraíso de biodiversidade marinha, abrigando várias espécies de tartarugas marinhas, peixes, moluscos e crustáceos.

Ao proteger os dugongos, "todas as espécies que compartilham o mesmo habitat também têm um ambiente melhor para crescer", disse Shekhar Kumar Niraj, que era o conservador de florestas do governo de Tamil Nadu quando a reserva foi anunciada no ano passado. "É um tipo de efeito guarda-chuva."

O habitat também atua como um berçário juvenil para muitos peixes comercialmente importantes, sustentando a subsistência dos pescadores tradicionais locais na área de Palk Bay. Recentemente, a alta demanda do mercado levou os arrastões de pesca comercial para a área, ameaçando tanto o frágil ecossistema quanto os meios de subsistência que dependem dele.

As redes de arrasto têm pesos na parte inferior e flutuadores na parte superior para maximizar as áreas de captura, o que pode resultar em pesca excessiva e danos aos leitos de ervas marinhas, disse Shekar. "Quando eles puxam, literalmente trazem tudo à tona".

Pesca excessiva e caça ilegal causam problemas

Murugesan, um pescador local, disse que uma espécie de peixe, que ele costumava pescar, foi completamente exterminada por causa da pesca de arrasto. "Você não consegue pegar nenhum desses peixes agora porque há menos ervas marinhas."

A pesca também pode ser prejudicial aos dugongos se eles ficarem acidentalmente presos nas redes. Segundo Shekar, os dugongos precisam vir à superfície para respirar com muito mais frequência do que outros mamíferos marinhos, subindo a cada três a oito minutos.

"Quando eles ficam presos em redes, não podem subir para respirar. Portanto, mesmo um intervalo de cerca de 20 a 30 minutos é fatal", disse.

A caça ilegal também é um problema. A carne de dugongo é considerada uma iguaria, o que significa que, às vezes, os pescadores optam por vender os dugongos que ficam presos em suas redes em vez de libertá-los, apesar de isso ser ilegal.

No início de 2020, o filho de Murugesan estava pescando quando um dugongo ficou preso em sua rede. "Normalmente, as pessoas o trazem [para a praia], porque é possível vendê-lo", disse. "Mas sempre digo que devem deixá-los ir embora. Porque é contra a lei."

Murugesan disse que a carne de dugongo pode ser vendida por 300 a 400 rúpias por quilo, o que significa que um dugongo adulto pode gerar lucros mais de 100 vezes superiores ao que um pescador normalmente ganharia em um dia.

Os colegas de Shekar no Wildlife Institute of India estão trabalhando com os moradores locais para aumentar a conscientização sobre as leis contra a caça ilegal, além de tentar ampliar o seu envolvimento com os esforços de conservação. Eles oferecem incentivos financeiros aos pescadores que liberam dugongos presos de volta à água.

O filho de Murugesan acabou libertando o dugongo e recebeu uma indenização de 10 mil rúpias, que foi dividida igualmente entre os membros da tripulação.

Envolvimento da comunidade

A nova reserva visa aumentar ainda mais o envolvimento da comunidade com os esforços de conservação, posicionando os pescadores locais como partes interessadas por meio de um "sistema de gerenciamento colaborativo", disse Niraj.

Ela também promoverá métodos tradicionais em pequena escala, garantindo que "a pesca permaneça sustentável e favorável à conservação".

"Haverá mais conscientização, eles serão mais habilidosos na execução de suas atividades e, ao mesmo tempo, poderão dedicar seus esforços à conservação", enfatizou.

Niraj espera que as lições aprendidas aqui sejam transferíveis, fornecendo um modelo para outros programas de conservação costeira em toda a Índia e ajudando a contribuir para as promessas climáticas globais do país, como a Estrutura Global de Biodiversidade, cuja meta é proteger pelo menos 30% dos litorais do mundo por meio de conservação e gerenciamento eficazes.

"Se conseguirmos [implementar as metas da reserva] com sucesso e sustentá-la a longo prazo, ela dará uma enorme contribuição para as narrativas de mitigação do clima", concluiu Niraj.