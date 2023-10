EUA viram vilões em meio a risco de 'explosão' de fundo para perdas e danos climáticos

Financial Times

Um resultado importante da cúpula climática da ONU no Egito, a COP27, está em perigo, porque os Estados Unidos lideram um esforço para que o Banco Mundial administre um novo fundo para ajudar os países mais pobres que sofrem com as mudanças climáticas. O movimento levou um grupo de nações que se opõem a essa ideia a ameaçar abandonar as negociações.

Representantes das nações do G77 + China, incluindo uma grande coalizão de países em desenvolvimento, cogitaram abandonar as discussões sobre o chamado fundo de perdas e danos em curso em Aswan, no Egito, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações.

Ativistas seguram cartaz com os dizeres 'Perdas e danos, financiamento já!' em manifestação em Paris em junho - Stephanie Lecocq - 23.jun.2023/Reuters

O acordo para criar um fundo de perdas e danos para ajudar "nações particularmente vulneráveis" foi celebrado por líderes africanos e de outros países em desenvolvimento na última cúpula climática da ONU, a COP27, em Sharm el-Sheikh.

Desde então, os países têm tentado acertar os detalhes de como isso funcionaria e de onde viria o dinheiro antes da COP28, nos Emirados Árabes Unidos, que começa em cerca de seis semanas.

A falta de acordo seria um golpe para a próxima cúpula.

Pedro Luis Pedroso Cuesta, o presidente cubano do grupo G77 + China, disse que as negociações em curso nesta semana estão em impasse devido a diferenças críticas, incluindo a questão do dinheiro e os arranjos de governança do fundo.

O G77 rejeitou propostas dos EUA e da União Europeia para que o fundo fosse sediado pelo Banco Mundial, após discussões "extensas" com o credor nesta semana.

As nações opositoras inicialmente queriam um fundo independente, mas Pedroso Cuesta disse que o grupo agora está aberto a ele ser hospedado em outro lugar, como em uma organização da ONU ou outro banco de desenvolvimento multilateral.

No entanto, ele disse que os Estados Unidos não estavam dispostos a negociar onde o fundo seria sediado. "Estamos confrontados com um elefante na sala, e esse elefante é os Estados Unidos", disse ele. "Estamos diante de uma posição muito fechada de que é [o Banco Mundial] ou nada."

Christina Chan, assessora sênior do enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, disse que é "inexato" e "irresponsável" sugerir que os Estados Unidos estão sendo "obstrucionistas".

"Estamos trabalhando diligentemente em cada etapa para abordar preocupações, resolver problemas e encontrar soluções", disse Chan, acrescentando que os Estados Unidos têm sido "claros e consistentes" sobre a necessidade de cumprir o compromisso da COP27 para criação de um fundo de perdas e danos.

Pedroso Cuesta argumentou que o Banco Mundial, que fornece empréstimos e subsídios aos governos de nações mais pobres, não possui uma "cultura climática" e frequentemente demora muito para tomar decisões, o que significa que pode ter dificuldades para responder rapidamente a crises relacionadas ao clima, como as graves inundações no Paquistão no ano passado.

Os membros do G77 também disseram que estavam preocupados que, se o fundo tivesse que operar sob a estrutura legal do Banco Mundial, poderia haver dificuldades em aceitar fontes mais amplas de recursos, como filantropia ou mercados de capitais.

Mas o Banco Mundial afirmou que "ajudar os países na luta contra as mudanças climáticas está no cerne do trabalho de desenvolvimento do Banco Mundial".

O banco "comprometeu-se a trabalhar com os países assim que concordarem em como estruturar o fundo de perdas e danos", acrescentou.

Uma grande questão não resolvida é quem financia o fundo. O G77 argumentou que os países desenvolvidos devem liderar, mas os Estados Unidos estão interessados em que países como a China e a Arábia Saudita também façam contribuições significativas.

Com apenas um dia restante para as negociações entre o comitê de transição encarregado de projetar o fundo de perdas e danos, Pedroso Cuesta disse que é urgente que os países desenvolvidos ouçam as preocupações dos países em desenvolvimento.