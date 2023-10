Número de pessoas que moram em áreas sujeitas a enchentes dispara no mundo, mostra estudo

The New York Times

Em todo o mundo, os seres humanos agora ocupam mais do que o dobro de terras em áreas propensas a enchentes do que há quatro décadas, de acordo com um novo estudo publicado na revista Nature. Os resultados destacam que o rápido desenvolvimento ao longo das costas e em áreas de planície inundável aumentou a necessidade de preparação para desastres em todo o mundo.

A China e o Vietnã juntos representam mais da metade da expansão recente de cidades, vilas e aldeias em áreas com grandes riscos de enchentes no planeta, constatou o estudo. Outros países de renda média em rápido processo de urbanização, incluindo Bangladesh, Índia, Indonésia e Tailândia, também ocuparam grandes áreas de terras de alto risco.

Rua alagada no bairro Hamilton Beach, no Queens, em Nova York, na última semana - Bing Guan - 29.set.2023/Reuters

Em países ricos como os Estados Unidos, por outro lado, casas e empresas foram construídas mais rapidamente em lugares mais seguros ao longo das últimas décadas. No entanto, muito desenvolvimento em áreas vulneráveis desses países ocorreu anteriormente. Em Nova York, por exemplo, as ruas se transformaram em rios furiosos na semana passada, depois que chuvas intensas sobrecarregaram os sistemas de drenagem e esgoto.

A mudança climática causada pela atividade humana está amplificando as ameaças de enchentes globalmente. O aumento do nível do mar está levando a surtos de tempestades costeiras mais destrutivas. Uma atmosfera mais quente pode reter mais umidade, o que significa que as tempestades estão prontas para trazer mais chuva.

Mas, em muitos países, o fator mais significativo para a exposição a enchentes é o aumento da construção em locais inseguros, afirmou Jun Rentschler, economista do Banco Mundial e autor principal do novo estudo.

"Idealmente, o que gostaríamos de ver é que os assentamentos humanos evitem essas zonas de inundação", disse Rentschler. "O que descobrimos é que, em média, globalmente, está acontecendo o oposto: em vez de reduzir gradualmente a exposição aos riscos de inundação, muitos países estão aumentando rapidamente."

As razões pelas quais a construção ocorre, apesar do perigo, podem ser muitas, e Rentschler e seus colegas não tentaram analisar quais eram as mais importantes em lugares específicos.

Em algumas nações, as terras mais seguras podem já estar ocupadas, forçando o crescimento em áreas perigosas que antes eram evitadas. Os governos também desejam receitas de impostos sobre propriedades. As pessoas querem ter segundas casas. E morar à beira-mar sempre teve um certo apelo.

No estudo, que foi publicado nesta quarta-feira (4), os pesquisadores analisaram décadas de dados de satélite para ver como as pegadas físicas de cidades e vilas mudaram em todo o mundo de 1985 a 2015. Em seguida, eles compararam essa expansão com mapas de alta resolução da exposição atual a inundações.

Eles descobriram que, ao redor do mundo, os humanos ocuparam cerca de 56 mil milhas quadradas (mais de 145 mil km2) de terras propensas a enchentes em 2015, um aumento em relação às 26 mil milhas quadradas (67,3 mil km2) três décadas antes. Esse crescimento foi muito mais rápido do que a expansão geral dos assentamentos durante esse período.

Os pesquisadores definiram áreas propensas a enchentes como aquelas que seriam inundadas por mais de meio metro durante eventos de enchentes que têm uma chance de 1% de ocorrer em qualquer ano.

O estudo não levou em conta as defesas contra enchentes, como diques, barragens e sistemas de drenagem. Uma das razões, disse Rentschler, é que não há um bom inventário global dessas estruturas.

Outra razão é que, mesmo em lugares com proteções artificiais contra enchentes, entender a vulnerabilidade pode ajudar os formuladores de políticas a desenvolver sistemas de alerta precoce, planos de evacuação e respostas de emergência —e descobrir o que fazer se sua infraestrutura falhar.

"Quando ocorrem grandes desastres, muitas vezes é porque essas defesas falham", disse Stéphane Hallegatte, assessor sênior de mudanças climáticas no Banco Mundial e outro autor do estudo. Ele menciona as recentes inundações catastróficas na Líbia, onde chuvas torrenciais fizeram com que duas barragens antigas se rompessem, resultando na morte de pelo menos 4.000 pessoas e no deslocamento de 43 mil.

"Nós temos trabalhado bastante com os países, garantindo que, ao construírem infraestruturas, não assumam que o trabalho está concluído porque o risco desapareceu", disse Hallegatte.

Rentschler disse que espera que esse tipo de dados possa um dia ajudar a orientar políticas governamentais ao rastrear o desenvolvimento econômico que expõe pessoas e estruturas a um maior risco de enchentes.

"Muitas vezes pode ser conveniente pensar nas mudanças climáticas como uma força exógena que está além da influência e poder das autoridades locais", disse Rentschler.

E ainda assim, são os funcionários estaduais e municipais que aprovam novos empreendimentos e precisam fazer cumprir as regulamentações de zoneamento, disse ele. "O que este estudo realmente mostra é que, em termos de exposição e vulnerabilidade das pessoas, a ação realmente é local."