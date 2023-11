Lago fica cor-de-rosa no Havaí, e cientistas investigam colapso ambiental; veja fotos

The New York Times

Um lago no Havaí (EUA) se tornou um espetáculo nas redes sociais na semana passada depois de ficar rosa-chiclete. No entanto, especialistas afirmam que o novo tom não é apenas uma oportunidade para fotos, mas um indicador de estresse ambiental.

Os funcionários do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Lago Kealia, na ilha de Maui, têm monitorado a água cor-de-rosa nas últimas duas semanas, de acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, após temores iniciais de que a cor fosse resultado de algas tóxicas.

Lago Kealia, na ilha de Maui, no Havaí, ficou cor de rosa; pesquisadores investigam problemas ambientais por trás do fenômeno - @traviskeahi photos no Instagram

Em vez disso, testes indicaram que a fonte do tom rosa provavelmente eram halobactérias, um tipo de arqueia, organismos unicelulares que prosperam em corpos d'água com altos níveis de sal, informou o serviço.

A salinidade no lago Kealia está atualmente acima de 70 partes por mil, o que é o dobro da salinidade da água do mar.

Junto com as condições secas resultantes da estiagem em Maui, classificada como "severa" na maior parte do condado, a salinidade do lago criou as condições perfeitas para o crescimento das halobactérias.

A Universidade do Havaí está conduzindo testes adicionais para aprender mais sobre as arqueias.

"A água não deve representar uma ameaça à saúde pública", disse Shiladitya DasSarma, professor do departamento de microbiologia e imunologia da Escola de Medicina da Universidade de Maryland.

Lago Kealia, no Havaí, ficou com cor rosa-chiclete - @traviskeahi photos no Instagram

Os microrganismos não seriam capazes de sobreviver no corpo humano porque o corpo não possui sal suficiente para que as halobactérias sobrevivam, disse DasSarma.

Ainda assim, autoridades recomendaram aos visitantes que evitem entrar na água, que não consumam peixes do lago e que também garantam que seus animais de estimação não a bebam.

A tonalidade rosa brilhante é motivo de preocupação no ecossistema ao redor. A cor indica que os níveis de salinidade da água estão muito altos para a maioria dos peixes sobreviverem ou outros animais beberem, disse DasSarma.

"É basicamente um sinal vermelho piscante de que a ecologia desta área está sendo gravemente afetada", disse ele.

Muitas vezes, corpos de água ficam vermelhos antes de secarem, disse ele, embora não esteja claro se esse seria o caso do lago Kealia. Os funcionários do local disseram à Associated Press que a chuva poderia reduzir a salinidade e potencialmente mudar a cor da água.

Mudanças de cor como essas não são incomuns nos Estados Unidos, disse DasSarma.

Uma parte do Grande Lago Salgado, em Utah, por exemplo, está rosa desde a década de 1950, de acordo com o Great Salt Lake Collaborative, depois que uma porção dele foi separada do restante e desenvolveu uma salinidade mais alta.

Em todo o mundo, existem outros lagos cor-de-rosa ou vermelhos devido à alta salinidade, incluindo lugares como Espanha, Senegal, península da Crimeia e Azerbaijão.

Normalmente, essas mudanças de cor ocorrem em lugares muito mais secos.

O episódio mais recente no Havaí, que geralmente é úmido, aponta para eventos climáticos mais extremos resultantes das mudanças climáticas, disse DasSarma.

"Isso tem sido visto com maior frequência ao redor do mundo, mas não dava para imaginar no Havaí —não é uma parte árida do mundo", disse ele.