Petroleiras são acusadas de travar acordo para conter poluição por plásticos

Londres | Financial Times

Países produtores de petróleo têm atrasado os esforços para elaborar o primeiro acordo internacional legalmente vinculante para reduzir a poluição por plásticos, propondo mudar o foco para a gestão de resíduos em vez de reduzir a produção, de acordo com observadores oficiais nas negociações de uma semana da ONU em Nairóbi.

A reunião global na capital do Quênia tinha como objetivo avançar em um acordo para o plástico equivalente ao Acordo de Paris sobre o clima de 2015. No entanto, as negociações terminaram no domingo à noite sem um plano para iniciar o trabalho formal em um projeto de tratado antes da próxima reunião, que está prevista para ocorrer no Canadá em abril.

A Arábia Saudita e a Rússia foram alguns dos países que apelaram a uma abordagem voluntária centrada na melhoria da reciclagem de plásticos - R. Satish Babu/AFP

Táticas de bloqueio por parte de países que argumentaram contra o início da elaboração de um projeto foram "desastrosas" e impediriam que um trabalho significativo fosse realizado antes da retomada das negociações, disse Graham Forbes, chefe da delegação do Greenpeace em Nairóbi.

"Estamos caminhando para uma catástrofe mais da metade das negociações do tratado. Você não pode resolver a crise da poluição a menos que restrinja, reduza e limite a produção de plástico", disse Forbes.

Arábia Saudita, Rússia e Irã estavam entre os países que argumentaram que cortes obrigatórios na produção de plásticos não deveriam estar dentro do escopo das negociações, de acordo com pessoas presentes nas negociações e documentos divulgados pelos delegados dos países. Em vez disso, eles propuseram uma abordagem voluntária e "de baixo para cima" focada em melhorias na reciclagem de plásticos.

A Rússia argumentou em um comunicado escrito na quarta-feira que a produção de polímeros primários, os produtos químicos à base de combustíveis fósseis dos quais os plásticos são feitos, "não deve ser discutida no processo [da ONU sobre plásticos] e não fará parte do futuro instrumento". A delegação do Irã afirmou que qualquer tratado deveria "excluir as etapas de extração e processamento de matérias-primas primárias... uma vez que nenhuma poluição por plástico é gerada [nessas etapas]".

A resolução da Assembleia Ambiental da ONU do ano passado sobre a poluição por plásticos, que deu início às negociações, afirmou que o "ciclo de vida completo" dos plásticos, incluindo a produção inicial, deveria ser abordado em um instrumento legalmente vinculante até o final de 2024.

Isso poderia eventualmente criar um acordo semelhante ao acordo climático de Paris, no qual os países concordaram em tentar limitar o aumento da temperatura global para abaixo de 1,5°C, mas focado em abordar os riscos para o clima, a biodiversidade e a saúde humana causados pelas cerca de 400 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos que o programa ambiental da ONU estima serem produzidos globalmente a cada ano. Menos de um décimo disso é reciclado.

Antes da última rodada de negociações, uma chamada coalizão de alta ambição de estados, incluindo Noruega, Canadá, Emirados Árabes Unidos e União Europeia, havia pedido que qualquer primeiro rascunho abordasse reduções obrigatórias na produção de plástico.

Qualquer medida para reduzir a produção seria um golpe para as empresas de combustíveis fósseis. O mercado para o material deve impulsionar uma parcela crescente das receitas de petróleo e gás nos próximos anos, compensando a demanda enfraquecida à medida que o mundo faz a transição para energia renovável, segundo a Agência Internacional de Energia.

De acordo com uma análise da Agência Internacional de Energia, produtos petroquímicos como plásticos e fertilizantes devem representar mais de um terço do crescimento da demanda por petróleo até 2030 e quase metade até 2050.

Representantes da indústria petroquímica estavam presentes em grande número em Nairóbi, fazendo campanha por soluções que não exigissem redução da produção. De acordo com o grupo de defesa sem fins lucrativos Centro de Direito Ambiental Internacional, 143 lobistas representando os setores de combustíveis fósseis e produtos químicos se registraram para participar do evento.

A indústria afirmou que é necessário mais apoio para a "circularidade" - na qual os produtos nunca se tornam resíduos, mas são reutilizados, reciclados ou mantidos - e que está investindo bilhões de dólares em infraestrutura de reciclagem e design de embalagens.

Associações comerciais que representam o setor afirmam que o plástico é essencial em áreas como energia renovável e saneamento de alimentos e água. Apoiar a circularidade "evitaria as consequências não intencionais das restrições do lado da oferta de um material essencial para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU", disse Benny Mermans, presidente do Conselho Mundial de Plásticos.

Empresas expostas a plásticos de uso único estão sob pressão crescente para assumir a responsabilidade pelos resíduos que produzem. Grupos de defesa dos direitos do consumidor europeus entraram com uma reclamação contra os produtores de alimentos e bebidas Coca-Cola, Danone e Nestlé por alegações enganosas sobre a reciclabilidade de suas garrafas, enquanto o estado de Nova York está processando a PepsiCo por poluição por resíduos plásticos de seus produtos no rio Buffalo.

Os delegados não chegaram a um consenso sobre dar ao comitê intergovernamental de negociação da ONU sobre poluição por plásticos um mandato claro para trabalhar nos pontos principais das negociações do tratado esperado, incluindo produção de plástico, produtos químicos em plásticos, microplásticos e plásticos de uso único, antes das negociações de abril.Até domingo à noite, governos e observadores haviam apresentado mais de 500 propostas de emendas às opções apresentadas para negociação, sem decisão sobre qual seguir adiante.

Ana Rocha, diretora global de políticas de plásticos da Aliança Global para Alternativas de Incineradores, disse: "Os valentões das negociações abriram caminho. O plástico está queimando nosso planeta, destruindo comunidades e envenenando nossos corpos. Este tratado não pode esperar".

Mas Inger Andersen, chefe do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, disse que, apesar do contratempo, os negociadores continuarão sendo "ambiciosos, inovadores, inclusivos e corajosos" e usarão as conversas "para aprimorar um instrumento afiado e eficaz que possamos usar para esculpir um futuro melhor".