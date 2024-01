Crise climática está provocando uma queda acentuada nos níveis de neve, revela estudo

The New York Times

As mudanças nos padrões de ocorrência de neve têm consequências de longo alcance, indo desde escassez hídrica até o fechamento de resorts de esqui. Um novo estudo confirma que as mudanças climáticas causadas pelo homem afetaram os padrões de neve em todo o Hemisfério Norte, incluindo declínios claros no acúmulo de neve em pelo menos 31 bacias hidrográficas.

Além disso, os pesquisadores descobriram que, quando uma região se aquece a uma temperatura média de -8°C durante todo o inverno, parece atingir um ponto de inflexão em que a neve começa a derreter rapidamente.

"Depois desse valor, as coisas saem totalmente do controle", disse Justin Mankin, professor de geografia da Dartmouth College e coautor do estudo, que foi publicado nesta quarta-feira (10) na revista Nature.

Resort de esqui nos Alpes italianos, a 1.400 metros acima do nível do mar, precisou usar canhões de neve artificial devido à falta de nevascas, em dezembro - Marco Bertorello - 15.dez.2023/AFP

Os declínios no acúmulo de neve —a massa total de neve no solo— têm sérias implicações para os lugares que dependem do derretimento da neve na primavera como fonte de água.

Grandes tempestades nos Estados Unidos nesta semana depositaram muita neve, mas a neve que está agora no solo pode não durar até o final do inverno. A curto prazo, as mudanças climáticas podem criar um acúmulo de neve mais profundo devido a nevascas causadas pelo aumento da precipitação, mas, com temperaturas mais quentes, essa neve provavelmente vai derreter mais rápido e pode não permanecer no solo.

Os pesquisadores estudaram dados de mais de 160 bacias hidrográficas para analisar quanto de neve restava em março (ao final do inverno no Hemisfério Norte) de cada ano de 1981 a 2020. Em cerca de 20% dessas áreas, eles encontraram declínios claros no acúmulo de neve que poderiam ser atribuídos às mudanças climáticas causadas pelo homem.

O Nordeste e o Sudoeste dos Estados Unidos estão entre as regiões com a maior queda no acúmulo de neve, juntamente com grande parte da Europa.

Essas mudanças não foram uniformes ou lineares em todo o mundo. Mesmo com o aumento das temperaturas, lugares que já eram mais frios podem não ultrapassar o ponto de congelamento da água (0°C) o suficiente durante o inverno para perder muito acúmulo de neve.

Mas depois que uma área atinge uma média de inverno de -8°C, as perdas aceleram exponencialmente.

"Cada grau de aquecimento além desse limite está prejudicando mais", disse Alexander Gottlieb, estudante de doutorado no grupo de Mankin e autor principal do estudo.

Em grande parte do Oeste dos Estados Unidos, o acúmulo de neve historicamente atuou como um reservatório congelado, que armazena água durante o inverno e a libera na primavera e no verão, quando a demanda é maior. Quando a neve não se acumula durante o inverno, as secas durante o verão podem ser exacerbadas.

No Nordeste, a neve é menos importante para o abastecimento de água, mas é a base para a recreação de inverno, turismo e cultura.

Gottlieb e Mankin combinaram dados existentes de acúmulo de neve, temperatura e precipitação para reconstruir os padrões de acúmulo nos últimos 40 anos. Embora medidas diretas destes níveis estejam disponíveis para alguns lugares, para cobrir áreas maiores, os cientistas precisam preencher as lacunas com estimativas calculadas.

Os pesquisadores também fizeram um modelo para o acúmulo de neve em um mundo hipotético sem mudanças climáticas, ao longo do mesmo período, para ver se retirar o aquecimento global da equação produziria resultados significativamente diferentes. Isso aconteceu em 31 das bacias hidrográficas estudadas, ou cerca de 20% do total, o que significa que a influência das mudanças climáticas é clara nesses lugares.

"Há algumas bacias hidrográficas onde vemos esse sinal muito claro", disse Gottlieb. Em geral, essas bacias hidrográficas aqueceram além do ponto de virada de -8°C identificado pelos pesquisadores. Como os seres humanos tendem a viver em lugares com climas mais amenos, essas regiões mais quentes são aquelas com as maiores populações.

"Com um aquecimento adicional, você terá cada vez mais dessas bacias hidrográficas altamente povoadas empurradas além desse limite", acrescentou Gottlieb.

Este artigo foi "muito bem pesquisado", disse Stephen Young, professor de geografia da Salem State University, que não participou do estudo.

Young examinou os efeitos das mudanças climáticas na cobertura de neve, uma medida de se há ou não neve no solo, independentemente da profundidade. Ao contrário do acúmulo de neve, a cobertura de neve pode ser medida de forma confiável por satélites. A cobertura global de neve diminuiu cerca de 5% anualmente de 2000 a 2023, de acordo com um estudo separado publicado por Young no ano passado.

Embora estudar o acúmulo de neve seja útil para revelar as consequências potenciais para o abastecimento de água, estudar a cobertura de neve ilumina outro problema: a neve branca reflete a luz solar de volta para a atmosfera, enquanto o solo escuro exposto absorve a luz solar. Portanto, uma vez que o acúmulo de neve cai a ponto de não haver mais neve no solo, um ciclo de retroalimentação aquece ainda mais o planeta.

"Isso se torna outra maneira pela qual nosso mundo está se aquecendo", disse Young.