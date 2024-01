Pesca de arrasto libera toneladas de CO2 do fundo do oceano, diz estudo

Bloomberg

A pesca de arrasto no fundo do oceano está liberando toneladas de dióxido de carbono (CO 2 ), de acordo com cientistas que quantificaram pela primeira vez as emissões de gases de efeito estufa causadas por essa técnica pesqueira destrutiva.

Navios de pesca de arrasto utilizam redes enormes e pesadas —com até 800 metros de comprimento— que vasculham o fundo do oceano para capturar camarões, caranguejos, bacalhau, linguado e outros peixes. Cientistas e ambientalistas há muito tempo se opõem à pesca de arrasto no fundo do mar devido aos danos que ela causa aos ecossistemas do leito marinho, como recifes de coral, e pela morte de tartarugas marinhas, tubarões e outras espécies marinhas que são capturadas acidentalmente nas redes.

Há também um custo climático, de acordo com um artigo publicado nesta quinta-feira (18) no periódico Frontiers in Marine Science. Pesquisadores calcularam que a perturbação do CO 2 armazenado nos sedimentos do fundo do mar pela pesca de arrasto libera na atmosfera até 370 milhões de toneladas desse gás de efeito estufa a cada ano. Isso é mais do que o dobro do CO 2 emitido pela queima de combustíveis fósseis pela indústria pesqueira global.

Pescadores separam peixes à bordo de navio de pesca de arrasto na costa de Port-la-Nouvelle, sul da França, ladeados pelas imensas redes usadas na prática - Raymond Roig - 11.ago.2021/AFP

Os autores do novo artigo também estimaram que qualquer CO 2 liberado que permaneça no oceano está acidificando as águas ao seu redor, o que pode dissolver as conchas de caranguejos, mexilhões, ouriços-do-mar e outros frutos do mar dos quais as pessoas dependem.

"Essas são áreas fechadas, especialmente como o Mediterrâneo, onde podemos ver que o CO 2 pode criar acidificação localizada que pode ser bastante substancial", disse Trisha Atwood, principal autora do estudo e professora associada de ciências das bacias hidrográficas na Universidade Estadual de Utah.

Ela observou que mais pesquisas são necessárias para quantificar o impacto local da acidificação, uma vez que a modelagem dos pesquisadores analisou o oceano em escala global.

Este estudo não é o primeiro a relacionar a pesca de arrasto e o CO 2 : um artigo publicado em 2021 na revista Nature, que analisou medições de CO 2 em áreas de pesca de arrasto, estabeleceu pela primeira vez que os sedimentos perturbados liberaram no oceano o gás que aquece o planeta.

A nova pesquisa, baseada nesses dados, utilizou modelos computacionais para mostrar que de 55% a 60% do dióxido de carbono liberado pelos sedimentos de arrasto chega à atmosfera a partir de profundidades de pelo menos 500 metros, enquanto o restante permanece no oceano.

Embora possa levar décadas para que o dióxido de carbono dissolvido nos sedimentos do leito marinho seja liberado na atmosfera, dependendo da profundidade, os modelos dos cientistas mostraram que o CO 2 proveniente da pesca de arrasto entrou rapidamente no ar entre 1996 e 2020.

"Leva apenas cerca de nove anos para que ele saia completamente do oceano e entre na atmosfera, e a quantidade de CO 2 sendo emitida pela pesca de arrasto global a cada ano é o suficiente para que as pessoas devam prestar atenção nesse assunto", disse Atwood. "Uma parte desse CO 2 é muito, muito antigo e pode ter sido depositado no oceano há 10 mil anos."

Arenques são despejados em barco de pesca de arrasto em Kotka, sul da Finlândia - Alessandro Rampazzo - 10.out.2023/AFP

Anastasia Romanou, cientista da Nasa que estuda o ciclo do carbono no oceano e é coautora do novo artigo, disse que a rapidez com que o CO 2 proveniente da pesca de arrasto chega à atmosfera significa que restringir a prática teria um benefício climático quase imediato.

"Qualquer esforço de mitigação será muito eficaz e poderemos ver os resultados", disse Romanou, uma das autoras do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas.

As descobertas ainda subestimam as emissões de CO 2 da pesca de arrasto no fundo do mar, disse Atwood, pois os dados não estavam disponíveis para certos pontos pesqueiros pouco monitorados, como o Sudeste Asiático. Os cientistas identificaram o Mar Báltico, o Mar da China Oriental, o Mar da Groenlândia e o Mar do Norte como os mais impactados pela pesca de arrasto no fundo do mar.

A nova pesquisa provavelmente enfrentará resistência de alguns setores do mundo científico. Após a publicação do artigo de 2021, um grupo de cientistas escreveu uma resposta questionando a metodologia utilizada e argumentando que os pesquisadores superestimaram a quantidade de CO 2 liberado pelos sedimentos do leito marinho devido à pesca de arrasto.

O autor principal do artigo de 2021, o cientista marinho Enric Sala, afirmou em um comunicado que a nova pesquisa valida as descobertas iniciais de seus colegas. "Muitas pessoas menosprezaram a importância das descobertas do estudo de 2021, dizendo que o carbono na água é inconveniente, mas que as emissões atmosféricas são o que conta", disse Sala, também coautor do novo artigo e diretor executivo da iniciativa Pristine Seas da National Geographic Society.

"Este [novo] relatório é essencial, pois mostra que aproximadamente metade das emissões da pesca de arrasto polui a atmosfera e a outra metade aumenta a acidez do oceano", afirmou.

Romanou disse que, embora a liberação estimada de CO 2 atmosférico proveniente da pesca de arrasto seja uma porcentagem significativa das emissões associadas à pesca, é um número pequeno no contexto das emissões globais totais.