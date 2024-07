Marina Silva diz que mais da metade dos incêndios no pantanal foram extintos

Brasília

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) disse nesta quarta-feira (10) que 30 dos 54 focos de incêndios no pantanal já foram extintos, e vê com isso início de estabilização.

A declaração foi dada em conversa com jornalistas, após mais uma reunião da sala de situação do governo, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Nós já conseguimos, desses 54 [incêndios], levar 30 à extinção. Mas o fato de estarem extintos não significa que não devem continuar sendo monitorados, porque às vezes você tem um processo de extinção e há uma reincidência de fogo, então a gente não para de fazer o monitoramento", disse Marina.

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente), durante cerimônia de assinatura do contrato de Fortalecimento do Plano Amazônia, para proteção contra crimes cometidos na região. - Pedro Ladeira/Folhapress

A titular da pasta falou ainda que o governo deve contratar novos brigadistas para auxiliar no combate ao fogo na região.

O último levantamento do governo aponta que, até 7 de julho, 762.875 hectares de área no Pantanal foram consumidos pelo fogo —ou seja, 5,05% do bioma.

De acordo com um relatório do Ministério Público de Mato Grosso do Sul do início do mês, 20 focos iniciais resultaram numa área queimada de 292,86 mil hectares (equivalente a quase duas vezes a área da cidade de São Paulo).

As chamas atingiram 177 propriedades rurais, a Terra Indígena Kadiwéu e três Unidades de Conservação, além de 39,28 hectares em território boliviano, apontou o levantamento. O documento revela que 17 ignições ocorreram em Corumbá e três em Porto Murtinho –em algumas áreas o fogo ainda não foi controlado.

Segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 95% dos focos de incêndio iniciaram em propriedades privadas.

O governo federal publicou, na terça (9), uma medida provisória que reduz o interstício para a contratação de brigadistas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o que dará velocidade no recrutamento de novas equipes.

De acordo com o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Jair Schmitt, haverá contratação de 67 brigadistas para o Ibama e 100 para o ICMBio. No total, o pantanal passará a ter 250 combatentes de fogo do Ibama e 150 do ICMBio.

Marina Silva ainda participou, nesta quarta-feira, de reunião do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica (CIISC), também no no Palácio do Planalto. No encontro foi assinado um decreto que regulamenta a chamada "lei Rouanet da reciclagem", que dá benefícios e incentivos tributários para projetos que impulsionem cadeia produtiva da reciclagem, assim como o programa voltado ao setor cultural.

Em seu discurso, o presidente Lula (PT) disse que Marina sempre o chama para ir ao pantanal e que ele precisa ir.

"Quero cumprimentar a companheira Marina Silva, que está me provocando todo o dia que eu tenho que ir ao pantanal com ela. Antes que o fogo acabe com o pantanal, nós vamos acabar com o fogo", disse Lula.