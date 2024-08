As incríveis fotos de animais selvagens selecionadas em prêmio internacional

BBC News Brasil

Um peixe-boi e seu filhote flutuam debaixo d'água no parque de Hunter Springs, no estado americano da Flórida.

Devido a uma proliferação de algas na área, os leitos de ervas marinhas que fornecem alimento para eles diminuíram. No entanto, a comunidade local restaurou o habitat, resultando em um número recorde de peixes-boi observados.

A foto foi tirada pelo geólogo Jason Gulley e está entre as que receberam menções honrosas no concurso Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, em tradução livre).

Um peixe-boi e seu filhote nadam entre algas; foto tirada pelo geólogo Jason Gulley está entre as que receberam menções honrosas no concurso Wildlife Photographer of the Year - Jason Gulley

As fotografias vencedoras serão anunciadas em 8 de outubro, seguidas por uma exposição no Museu de História Natural de Londres, com 100 imagens.

Confira outras fotos abaixo.

Uma história de sucesso

Em uma entrevista à BBC, Jason revelou que, geralmente, não participa de competições fotográficas.

Os peixes-boi são grandes mamíferos aquáticos. Todas as três espécies de peixes-boi estão classificadas como vulneráveis à extinção e enfrentam ameaças como colisões com embarcações, caça e destruição de seus habitats.

Esses animais podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Eles são encontrados em várias regiões do continente americano e no oeste da África. No Brasil, habitam os rios e lagos da bacia do rio Amazonas.

"A primeira vez que entrei na água com peixes-boi, percebi o quão brincalhões eles são entre si. Eram muito curiosos e investigativos. Um em particular parecia muito interessado em mim, se aproximava andando sobre as nadadeiras, mas logo voltava correndo para o grupo. Minutos depois, se aproximava um pouco mais, repetindo o comportamento, o que me lembrou de cães em um parque", disse Jason.

Ele acrescentou: "Eu nunca havia visto fotos que capturassem esse comportamento. Minha intenção era apenas tirar algumas fotos para um projeto sobre impactos ambientais e conservação, mas acabei me envolvendo profundamente."

Deixando o Ninho, por Sasha Jumanca (Alemanha/Romênia)

Duas corujas em um galho; imagem recebeu menção honrosa na categoria "10 anos ou menos" - Sasha Jumanca

Sasha estava observando esses filhotes de coruja-das-torres por vários dias em um parque perto de sua casa.

Não foi a primeira vez que ele tinha avistado esses pássaros na vizinhança, mas ficou surpreso ao descobri-los tão perto do coração da cidade.

Menção honrosa: categoria 10 anos ou menos

Local: Maximiliansanlagen, Munique, Alemanha

Torção e Salto, por José Manuel Grandío (Espanha)

Doninha saltando da neve; imagem recebeu a menção honrosa na categoria "comportamento: mamíferos" - Jose Manuel Grandío

José viu esta doninha saltar no ar como uma "expressão de exuberância" enquanto o pequeno mamífero se jogava na neve fresca.

Menção honrosa: categoria comportamento: mamíferos

Local: Athose, Borgonha-Franco-Condado, França

Mordida Mortal, por Ian Ford (Reino Unido)

Onça-pintada mordendo um jacaré na água; foto teve menção honrosa na categoria "comportamento: mamíferos" - Ian Ford

O rádio alertou Ian que uma onça-pintada fora avistada rondando um afluente do rio São Lourenço. Ajoelhado no barco, ele estava na posição perfeita quando o felino deu a mordida esmagadora no crânio do desprevenido jacaré-do-pantanal.

Menção Honrosa: categoria comportamento: mamíferos

Local: Pantanal, Mato Grosso, Brasil

Caçador à Luz da Lua, por Xingchao Zhu (China)

Gato-de-pallas segura com as patas pássaro que caçou; imagem recebeu menção honrosa na categoria comportamento: mamíferos - Xingchao Zhu

Durante o Ano Novo Chinês, Xingchao rastreou um grupo de gatos-de-pallas no planalto congelado do interior da Mongólia. Antes do amanhecer, Xingchao fez contato visual com este gato, exatamente quando o felino capturou um pássaro.

Menção Honrosa: categoria comportamento: mamíferos

Local: Hulun Buir, Mongólia Interior, China

Aranha Ziggy, por Lam Soon Tak (Malásia)

Aranha nomeada em homenagem a David Bowie; imagem teve menção honrosa na categoria "comportamento: invertebrados" - Lam Soon Tak

Enquanto explorava o planalto da Malásia, Lam Soon Tak encontrou esta aranha Heteropoda davidbowie, nomeada em 2008 pelo aracnólogo e fã do cantor e compositor David Bowie, Peter Jäger. Empoleirada em galhos quebrados ao lado de um rio, seu corpo laranja se destacava contra o musgo verdejante.

Menção honrosa: categoria comportamento: invertebrados

Local: Planalto de Cameron, Pahang, Malásia

Acompanhando a Geleira, por Tamara Stubbs (Reino Unido)

Duas focas nadam perto da superfície, em meio a placas de gelo; imagem recebeu menção honrosa na categoria "animais em seu ambiente" - Tamara Stubbs

Um dos momentos mais memoráveis da expedição de nove semanas de Tamara no Mar de Weddell, na Antártica, ocorreu quando duas focas surgiram à superfície para respirar profundamente, após terem dormido ao lado do navio.

Menção honrosa: categoria animais em seu ambiente

Local: Mar de Weddell, Antártica

Força em Números, por Theo Bosboom (Países Baixos)

Colônia de mexilhões em praia de Portugal; imagem teve menção honrosa na categoria "animais em seu ambiente" - Theo Bosboom

Os mexilhões se fixam a rochas ou a outros mexilhões no fundo do oceano utilizando suas barbas semelhantes a cabelo, conhecidas como fios bissais. Theo tem um gosto especial por fotografar espécies que geralmente não são vistas como atraentes ou significativas, visando destacar sua importância muitas vezes negligenciada.

Menção honrosa: categoria animais em seu ambiente

Local: Praia da Ursa, Sintra, Portugal

A Calota de Gelo Desaparecendo, por Thomas Vijayan (Canadá)

Água derretida caindo sobre a borda da geleira Bråsvellbreen; imagem recebeu menção honrosa na categoria "oceanos: a grande cena" - Thomas Vijayan

Thomas utilizou seu drone para criar esta imagem impressionante, que é um panorama composto por 26 quadros individuais, oferecendo uma vista deslumbrante da água derretida escorrendo pela borda da geleira Bråsvellbreen.

Menção honrosa: categoria oceanos: a grande cena

Local: Svalbard, Noruega

Fisgado, por Tommy Trenchard (África do Sul)

Tubarão-cinzento com corpo arqueado após ser fisgado por um barco de pesca; imagem recebeu menção honrosa na categoria "oceanos: a grande cena" - Tommy Trenchard

A bordo do navio Greenpeace Arctic Sunrise, Tommy capturou a imagem de um tubarão-cinzento com seu corpo arqueado em um último esforço de resistência. Ele estava em uma expedição de pesquisa dedicada a documentar a captura acidental de tubarões por embarcações pesqueiras de atum e espadarte.

Menção honrosa: categoria oceanos: a grande cena

Local: Águas internacionais, Oceano Atlântico Sul

Sob o Holofote, por Shreyovi Mehta (Índia)

Dois pavões em estrada indiana; imagem é vice-campeã na categoria "10 anos ou menos" - Shreyovi Mehta

Shreyovi avistou dois pavões indianos enquanto caminhava pela floresta com seus pais.

Vice-campeão: categoria 10 anos ou menos

Local: Parque Nacional Keoladeo, Rajastão, Índia

Todas as fotos estão sujeitas a direitos autorais.

Você pode ver fotografias com menções honrosas de todas as categorias no site do Museu de História Natural de Londres.