Mudança climática incentiva 'turismo do fim do mundo' mais popular e arriscado

Um turista americano estava visitando uma caverna de gelo em um dos maiores parques nacionais da Europa no mês passado quando um arco congelado desabou, matando-o e ferindo sua namorada.

Embora o acidente na Islândia não possa ser diretamente relacionado à mudança climática, especialistas dizem que, à medida que as temperaturas aumentam, o recuo e o desaparecimento de geleiras popularizaram uma nova forma de viagem de aventura chamada "turismo da última chance".

À medida que mais pessoas correm para ver as geleiras antes que derretam, lugares como a Islândia se beneficiaram de uma economia turística em expansão. Meio milhão de pessoas visitam o país para passeios em geleiras todos os anos, de acordo com Elin Sigurveig Sigurdardottir, chefe de operações da Icelandic Mountain Guides, uma agência que lidera viagens em uma geleira dentro do Parque Nacional Vatnajokull, onde o acidente ocorreu.

Equipes de resgate trabalham na geleira Breidamerkurjokull, na Islândia, onde uma caverna de gelo desabou enquanto era explorada por turistas - Vilhelm Gunnarsson - 26.ago.2024/Reuters

O casal americano estava em um passeio no pé da geleira Breidamerkurjokull, que tem cavernas de gelo formadas a partir de água derretida, conhecidas por suas paredes azuis brilhantes. Elas são mais acessíveis na base das geleiras, que são enormes rios congelados que descem lentamente pelas encostas das montanhas.

O serviço de parques da Islândia suspendeu temporariamente os passeios em cavernas de gelo enquanto as autoridades revisam o episódio e os procedimentos de emergência.

"É um bom exemplo das consequências que a mudança climática pode ter no turismo de geleiras", disse Emmanuel Salim, professor assistente de geografia da Universidade de Toulouse, na França, sobre o acidente.

Agora, os especialistas dizem que, à medida que o turismo glacial ganha popularidade, pode ser necessário mais medidas de proteção.

Isso porque há riscos para os visitantes de geleiras que estão encolhendo. O aumento da água derretida pode tornar essas formações mais propensas a desmoronamentos. Chamado tecnicamente de morena, o acúmulo de rochas e solo que a geleira deixa para trás à medida que se move também pode se tornar instável à medida que o gelo derrete, causando deslizamentos perigosos.

Operadores de turismo estão trabalhando em estratégias de adaptação para manter o turismo em geleiras aberto, de acordo com Salim, como aumento na manutenção das trilhas para caminhadas, pontes, escadas e corrimãos que fornecem acesso às geleiras. Cobertores isolantes às vezes são colocados na superfície de uma geleira para diminuir a taxa de derretimento, especialmente perto de cavernas de gelo.

Essas cavernas, popularizadas por imagens postadas por fotógrafos nas redes sociais que parecem de outro mundo, foram apelidadas de "minas de ouro" por guias na Islândia, mas o calor extremo pode desestabilizar as características da caverna.

Os passeios que costumavam ser mais comuns no inverno se expandiram para o verão. As temperaturas de verão na Islândia estão aumentando com o aquecimento global, impulsionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis.

E com mais pessoas entrando nas cavernas, o risco de acidentes aumenta.

"Existem mais entusiastas de atividades ao ar livre, mas as geleiras também estão mais instáveis do que costumavam ser", disse Trevor Kreznar, que faz parte da administração do Parque Nacional Kenai Fjords, no Alasca. "Se houvesse apenas mais entusiastas, mas as geleiras permanecessem as mesmas que nos anos 1980, não seria tão significativo".

Os guias geralmente avaliam o estado das geleiras com base na experiência, mas à medida que a mudança climática afeta o ambiente dinâmico de uma geleira, essas decisões se tornam mais complicadas, disse Johannes Theodorus Welling, pesquisador de pós-doutorado em turismo glacial na Universidade da Islândia.

"Podem acontecer eventos emergentes que nunca aconteceram no passado", disse Welling. Tais perigos podem exigir sistemas de alerta precoce para desmoronamentos glaciais e planos de contingência para operadores e pessoal de emergência.

"Eu sempre digo aos meus clientes: as pessoas não morrem na geleira, elas morrem sob a geleira", disse Kreznar, falando sobre as cavernas de gelo.

Corin Lohmann, proprietário da IceWalks, uma operadora de turismo na geleira Athabasca, parte do Campo de Gelo Columbia no Parque Nacional Jasper, no Canadá, disse que sua empresa tem que mudar a trilha que leva ao pé da geleira duas ou três vezes a cada temporada devido ao derretimento glacial.

Suas rotas também foram afetadas por incêndios florestais nos últimos anos, incluindo um que fechou o acesso às geleiras neste verão. Se não fossem esses fechamentos, 2024 teria sido o ano mais movimentado desde a fundação da empresa em 1985, disse Lohmann. Mas esse crescimento provavelmente não durará.

"Essa tendência provavelmente tem uma data de validade que pode ser de 30 a 50 anos, se não antes", disse Lohmann. Embora ele não promova o turismo da última chance, ele disse que fala sobre os efeitos da mudança climática nas geleiras.

"Os turistas sentem que é importante trazer seus filhos porque é um lembrete muito forte quando estão aqui com seu filho de 10 anos e pensam: você pode ser a última geração a estar nesta geleira", disse Lohmann.