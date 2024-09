80 unidades de conservação fecham em SP a partir deste domingo (1º) por risco de incêndio

São Paulo

Oitenta unidades de conservação, como parques e estações ecológicas, serão fechadas ao público no estado de São Paulo a partir deste domingo (1º). A atitude emergencial é uma resposta ao crescente risco de incêndios florestais devido ao clima quente e seco na região.

A decisão foi tomada pela Fundação Florestal, órgão vinculado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo), e seguirá até 12 de setembro, quando uma nova avaliação das condições climáticas será feita.

"Tivemos focos de incêndio que atingiram algumas unidades. O fogo foi controlado rapidamente. Agora a decisão de fechar as unidades se baseia em dados meteorológicos que mostram um estado de severidade climática intenso nos próximos 15 dias", afirma Rodrigo Levkovicz, diretor-executivo da Fundação Florestal.

Unidades de conservação como o Parque Estadual Morro do Diabo serão fechados em SP por risco de incêndio no início de setembro - Divulgação

Entre as áreas fechadas estão parques e florestas estaduais, estações ecológicas e uma reserva biológica. Segundo o órgão, que administra 121 unidades de conservação, essas 80 são pré-classificadas como as que mais queimam.

"São unidades localizadas na região metropolitana de São Paulo e no interior paulista que fazem parte da Operação SP Sem Fogo", diz Levkovic ."Estão excluídas unidades da Serra do Mar, do litoral e Vale do Ribeira, que têm menor histórico de fogo."

Criada pela gestão Tarcísio de Freitas, a Operação SP Sem Fogo é articulada entre diversas pastas estaduais para combater focos de incêndio durante o período de estiagem.

Levkovic, que integra neste domingo o gabinete de crise do governo estadual, explica que o fechamento emergencial busca concentrar recursos e esforços para garantir a preservação dos ecossistemas e a segurança de todos os envolvidos, incluindo comunidades que dependem diretamente desses recursos.

"Faremos sensibilização para que as comunidades dos entornos denunciem a soltura irregular de balões, evitem queimar lixo e não joguem bitucas [de cigarro] na área de mato ao redor das rodovias", diz ele.

Equipes da Fundação Florestal se concentrarão em ações de prevenção e monitoramento territorial com uso de drones para evitar incêndios.

"Também estamos incrementando nossos contratos, especialmente o de bombeiros civis, além de direcionar equipes do litoral e do Vale do Ribeira para somar esforços durante esse período mais crítico", completa Levkovicz.

Em setembro, o estado de São Paulo deve ter uma combinação de pouca chuva, temperaturas acima da média e ondas de calor, segundo a Climatempo. Na primeira semana do mês, os termômetros podem marcar até 5°C acima do esperado para este final de inverno.

No interior paulista, segundo a Climatempo, a umidade do ar em setembro pode ficar abaixo dos 12%, considerada uma situação de emergência.

A Defesa Civil de SP, que emitiu alerta para riscos de incêndio na capital na última quinta-feira (29), mantém o aviso até a próxima quinta (5), com quase a totalidade do estado sob alerta ou emergência.

Veja abaixo as unidades de conservação que serão fechadas de 1º a 12 de setembro:

Arie Leopoldo Magno Coutinho

EE Angatuba

EE Assis

EE Avaré

EE Bananal

EE Barreiro Rico

EE Bauru

EE Caetetus

EE Ibicatu

EE Itaberá

EE Itapeti

EE Itapeva

EE Itirapina

EE Jataí

EE Marília

EE Mata do Jacaré (São Carlos)

EE Mogi-Guaçu

EE Paranapanema

EE Paulo de Faria

EE Ribeirão Preto

EE Santa Bárbara

EE Santa Maria

EE Valinhos

EEX Araraquara

EEx Bauru

EEX Bento Quirino

EEX Buri

EEX Casa Branca

EEX Itapetininga

EEX Itapeva

EEX Itararé

EEX Itirapina

EEX Jaú

EEX Luiz Antônio

EEX Mogi Mirim

EEX Mogi-Guaçu

EEX Paraguaçu Paulista

EEX Santa Rita do Passa Quatro

EEx São José do Rio Preto

EEX São Simão

EEX Tupi

FE Assis

FE Guarulhos

FE Noroeste Paulista

FE Pederneiras

FE Santa Bárbara

FE Serra D’Água

Feena

Floresta de Angatuba

Floresta de Avaré I

Floresta de Avaré II

Floresta de Batatais

Floresta de Bebedouro

Floresta de Botucatu

Floresta de Cajuru

Floresta de Manduri

Floresta de Paranapanema

Floresta de Piraju

Mona Mantiqueira

Mona Pedra do Baú

Mona Pedra Grande

PE Aguapeí

PE Águas da Billings

PE Águas da Prata

PE ARA

PE Campos do Jordão

PE Furnas do Bom Jesus

PE Itaberaba

PE Itapetinga

PE Jaraguá

PE Juquery

PE Mananciais Campos do Jordão

PE Morro do Diabo

PE Porto Ferreira

PE Rio do Peixe

PE Serra do Mar - Núcleo Cunha

PE Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia

PE Vassununga

ReBio Mogi-Guaçu

RVS Aimorés