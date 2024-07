Programa remunera indígenas por preservação e recuperação do ambiente em SP

São Paulo

Na terra indígena Jaraguá, chamada de Aldeia Ywy Porã, no parque estadual do Jaraguá (zona norte de SP), um grupo de 11 indígenas veste o uniforme da brigada dos Guardiões da Floresta. Eles participam do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, idealizado pela Fundação Florestal em 2021 e implementado no início de 2023 pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente Infraestrutura e Logística) do estado para remunerar aquilo que os povos originários sabem fazer melhor do que ninguém: cuidar da natureza em seu entorno.

Ao todo, são oito aldeias as incluídas no programa, que o diretor executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Lefkovics, define como uma grande parceria.

"Historicamente, havia um distanciamento aqui no estado entre a Fundação e as comunidades indígenas", conta ele. "Mas foram eles que nos trouxeram a vontade de atuar de forma mais organizada e profissional em prol das unidades de conservação", acrescenta. Para a Fundação, era a oportunidade de se valer "dos conhecimentos tradicionais para melhorar a gestão das unidades, porque nos permitiu aprender com eles onde estão os animais, em que época os bichos frequentam quais áreas, como usar a natureza para melhorar o processo de restauração florestal, enfim, o que eles já faziam mas de forma ainda desorganizada".

O líder indígena Thiago Karai Djekupe, da Terra Indígena Jaraguá, ao lado do diretor-executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz - Divulgação/Fundação Florestal

Para começar o trabalho, foi criado um comitê reunindo quatro indígenas por região do estado, representantes da Funai, das secretarias de Justiça, Meio Ambiente e da Fundação Florestal, para identificar quem faria o quê. '"Não é o estado que indica as aldeias que são beneficiadas", frisa Lefkovics, "mas os próprios indígenas, e eles escolhem as que estão mais preparadas para receber o programa".

Em 142 dias de atividades, o PSA Guardiões da Floresta remunerou 110 indígenas com repasses totais de R$ 333,3 mil em benefícios, e mais oito aldeias devem ser incluídas em breve, segundo a fundação. As diárias, segundo Lefkovics, variam de R$ 110 a R$ 220, e os valores são calculados pela área percorrida e a atividade realizada. "A gente é bem chato com compliance", fala o gestor, "e eles também, os dados vêm georreferenciados, as trilhas, com o antes e o depois, e cada aldeia decide como quer receber, se via alguma associação ou individualmente".

O trabalho das equipes prevê monitoramento ambiental, com câmeras e registros da fauna do local, que ajuda a fundação a monitorar a presença de animais na área e sua proteção; restauração florestal, com a erradicação de espécies exóticas e plantio de plantas naturais da região em seu lugar; controle de invasores nas áreas protegidas; qualificação intercultural para troca de informações sobre práticas tradicionais que muitas vezes foram sendo esquecidas ou abandonadas; e turismo de base comunitária, pelo qual as aldeias recebem grupos de estudantes ou visitantes interessados em cerimônias e atividades, que pagam pelo acesso, gerando mais uma fonte de renda para a comunidade.

O pajé Márcio, da aldeia Jaraguá-Ywy Porã, um dos líderes que participam do programa de remuneração de serviços ambientais - Divulgação/Fundação Florestal

Segundo avaliou em nota o líder indígena Thiago Karai Djekupe, da Terra Indígena Jaraguá, "com o programa conseguimos garantir renda para nossa comunidade, manter nossas tradições e cultura e temos oportunidade de dialogar com a população não-indígena".

Para o pajé Márcio, da aldeia Jaraguá, um dos líderes das brigadas do PSA, "a parte mais importante do projeto é que ele representa o reconhecimento dos trabalhos que vêm de gerações e permite mostrar para a sociedade o quanto a gente está trabalhando na função de ser guardião do território".

Área de manejo de abelhas nativas sem ferrão, na aldeia Jaraguá-Ywy Porã - Divulgação/Fundação Florestal

Entre as atividades que sua aldeia prioriza, Márcio destaca —além do combate a incêndios frequentes na estação seca, e a extração de plantas exóticas, que não pertencem ao bioma— o manejo de espécies nativas de abelhas sem ferrão que já haviam sido extintas do território e hoje são uma das principais atrações aos visitantes, recebidos nos espaços que ele chama de casas culturais de acolhimento.

"É um trabalho importante, mas ainda é um projeto-piloto e queremos contemplar mais aldeias, mostrando o quanto temos para ensinar sobre a natureza", diz o pajé.

Aldeias beneficiadas no estado de São Paulo