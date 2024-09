Pescadores encontram cavalo-marinho da Patagônia no litoral do Rio de Janeiro

São Paulo

Um cavalo-marinho da Patagônia, raro no litoral do Rio de Janeiro, foi capturado por engano por pescadores na Baía de Guanabara e devolvido ao mar após passar por reabilitação no laboratório do projeto Cavalos-Marinhos, na Universidade Santa Úrsula.

Os pescadores procuraram o projeto ao perceberem que o animal precisava de cuidados antes de voltar para o mar.

Segundo os pesquisadores do laboratório, os cavalos-marinhos da Patagônia nadam da Argentina até o litoral brasileiro durante o inverno, para procurar abrigo em águas mais quentes. A espécie encontrada na Baía de Guanabara é um macho grávido.

O animal passou por uma semana de reabilitação e foi devolvido ao habitat natural com a ajuda de integrantes do Iate Clube do Rio de Janeiro.

"A gente raramente vê esse animal. Ele é muito especial porque migra da Argentina até a nossa costa durante o inverno, para fugir das águas geladas", disse Natalie Freret, coordenadora do projeto Cavalos-Marinhos do Rio.

O projeto trabalha há 21 anos com pesquisas desses organismos em toda a costa do Rio e tem parceria do Programa Petrobras Socioambiental.