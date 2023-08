1923: Coluna de Flores da Cunha se reforça contra rebeldes no RS

São Paulo

Notícias transmitidas de Alegrete (RS) informam que novos contingentes de tropas chegaram para reforçar a coluna liderada por José Antônio Flores da Cunha. Esse é um dos grupos que defendem o atual governador gaúcho, Borges de Medeiros, no conflito contra o movimento revolucionário.

Da cidade de Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, vieram cem homens da guarda republicana.

Um entusiasmo reina entre os apoiadores do Borges de Medeiros porque entendem que a brigada do oeste está aparelhada para grandes lances.

No Rio Grande do Sul, o movimento revolucionário atua para forçar a saída do governador do poder.