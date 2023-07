1973: Geisel sai da Petrobras para ser indicado para a Presidência

São Paulo

O presidente Emílio Garrastazu Médici assinou a exoneração do general Ernesto Geisel da chefia da Petrobras para que a Arena possa indicá-lo para ser o seu substituto no comando do país.

A exoneração deverá ser publicada no Diário Oficial na segunda-feira (9), eliminando o último obstáculo legal para que Geisel participe do processo que definirá a sucessão presidencial.

Estão sendo esperados os decretos para aposentar o general Adalberto Pereira dos Santos do cargo de ministro do Superior Tribunal Militar e para transferi-lo para a reserva remunerada do Exército, permitindo-lhe ser indicado à Vice-Presidência da República na chapa arenista.