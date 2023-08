1923: Flamengo virá a São Paulo para jogar futebol contra Paulistano

São Paulo

Uma bela partida de futebol será disputada entre o C.A. Paulistano e o C.R. do Flamengo, do Rio de Janeiro, no campo do Jardim América, em São Paulo, no dia 7 de setembro.

Além do seu time principal de futebol, a agremiação carioca trará uma turma para participar de provas de atletismo no dia seguinte ao jogo.

O Paulistano, que fez o convite ao Flamengo para vir a São Paulo, está preparando uma recepção finíssima para receber os esportistas do Rio de Janeiro. Serão realizados banquete, baile, passeios pela cidade e visitas a diversos estabelecimentos.

A comitiva carioca deve ser composta por aproximadamente 30 pessoas.