1923: Grupo de gaúchos no RJ apoia senador que propôs ação no RS

São Paulo

Um grupo de gaúchos no Rio de Janeiro promoverá uma manifestação de aplauso ao senador Soares dos Santos, no sábado (29). É dele o projeto para autorizar a intervenção federal no Rio Grande do Sul.

A iniciativa do grupo pretende mostrar apoio ao político por sua atitude na discussão do projeto.

O Rio Grande do Sul é atualmente território de conflito armado. Um movimento revolucionário exige a queda do governador Borges de Medeiros, que não aceita renunciar.

Jornais cariocas confirmam que até o dia 10 o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, irá ao Rio Grande do Sul. É de domínio público que ele viajará em missão pacificadora.