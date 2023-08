1973: No Chile, oposição manobra para depor presidente Allende

São Paulo

A oposição chilena (civil e militar) fez duas manobras consideradas necessárias para possibilitar a derrubada do presidente do país, Salvador Allende.

Uma delas foi a votação no Congresso da inconstitucionalidade do governo. Os parlamentares favoráveis formaram a maioria simples, mas não atingiram dois terços, o que era preciso. Não há base legal para a queda, mas a oposição crê que, politicamente, as Forças Armadas ficaram livres para agir.

A outra manobra resultou na saída do general Carlos Prats do cargo de ministro da Defesa e do comando do Exército. Segundo fontes, ele foi obrigado por um conselho de cerca de 50 generais a renunciar.