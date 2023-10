1923: Comandados por Zeca Netto, rebeldes tomam Pelotas (RS)

São Paulo

Sabe-se no Rio de Janeiro que Assis Brasil, líder da oposição estadual gaúcha, recebeu a informação de que as tropas do movimento revolucionário, comandadas por Zeca Netto, tomaram Pelotas (RS). Essa cidade é considerada a segunda principal do estado por causa da população, indústria e comércio.

Entre os assisistas no Rio de Janeiro reina um grande entusiasmo por esse triunfo, que é apontado como um passo gigantesco na tentativa de tirar o governador gaúcho, Borges de Medeiros, do poder.

Para a tomada de Pelotas, os revolucionários atraíram as forças governistas a uma região ao norte, facilitando a movimentação das tropas de Zeca Netto.