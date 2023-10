1923: Exposição Georgina - Lucílio de Albuquerque faz sucesso

São Paulo

Quem entra no edifício número 14 da rua São Bento, no centro de São Paulo, onde o casal de pintores Georgina e Lucílio de Albuquerque expõe 60 telas, convence-se logo de que é perfeitamente justificado o aturado louvor em que a crítica mantém aureolados os nomes desses dois artistas.

Todos os trabalhos lá apresentados são dignos de nota, mas muitos deles exigem receber menções especiais.

Pela tela "Primeiros frutos", por exemplo, Lucílio acentua as suas maravilhosas qualidades de mestre do pincel. Pela obra "Manacá", Georgina faz com que os olhos do visitante fiquem em enlevo a gozar o êxtase que somente os grandes quadros proporcionam.