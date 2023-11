1923: Revoltosos são pressionados a desistir de exigência no RS

São Paulo

Correm em Porto Alegre os mais desencontrados rumores sobre as bases do acordo que deverá encerrar definitivamente o conflito no Rio Grande do Sul entre as tropas do movimento revolucionário e as forças defensoras do governador Borges de Medeiros.

Entretanto, parece certo que todos os esforços são dirigidos para que os revoltosos aceitem a permanência de Borges de Medeiros no poder estadual. Assim, ele terminará o seu mandato.

Os oposicionistas, que reivindicavam a saída do governador, podem ter atendidas as outras exigências que fizeram eclodir o movimento revolucionário. Para interromper o conflito, um armistício já foi estabelecido.