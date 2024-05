Rio Grande do Sul tem chance muito alta de novas inundações no domingo (12)

São Paulo

Quase todo o Rio Grande do Sul está sob possibilidade muito alta de novas inundações e/ou enxurradas —ocorrências hidrológicas—, neste domingo (12), de acordo com boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Dentro dessa área de risco está a região metropolitana de Porto Alegre e as regiões Noroeste, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. O risco é derivado da previsão de mais chuvas, a permanência das inundações no estado, além dos acumulados de chuva dos últimos dias e das condições de saturação do solo, aponta o Cemaden.

Ponte afetada por inundação em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul - Claudia Martini/Xinhua

Somente a região Centro Ocidental do estado escapa da classificação "muito alta", mas, ainda assim, encontra-se sob possibilidade alta de ocorrências hidrológicas.

O Sul Catarinense, na área litorânea, também se encontra sob possibilidade alta.

O Cemaden também aponta uma probabilidade alta de deslizamentos --movimentos de massa-- nas regiões Nordeste e Centro-Oridental do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre

Segundo o centro, "há possibilidade de deslizamentos de terra esparsos, especialmente 'quedas de barreira' à margem de estradas e rodovias e reativação dos deslizamentos já registrados".

Por fim, há probabilidade moderada de deslizamentos na regiões Centro-Ocidental e Noroeste do estado e também no Sul Catarinense.