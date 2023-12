1923: Almoço homenageia Campos, candidato ao governo de SP

São Paulo

A representação paulista na Câmara Federal ofereceu nesta sexta-feira (28) um almoço no Palace Hotel, no Rio de Janeiro, ao deputado Carlos de Campos. Ele é o líder da bancada e escolhido pelo Partido Republicano Paulista para disputar a eleição para governador de São Paulo no próximo ano.

No almoço, o presidente da Câmara, Arnolfo Azevedo, e o ex-governador paulista Altino Arantes (que é deputado agora) saudaram o homenageado.

Além de deputados, estiveram presentes no evento o ministro da Fazenda, Sampaio Vidal, o presidente do Banco do Brasil, Cincinato Braga, e os senadores Adolfo Gordo e Álvaro de Carvalho.