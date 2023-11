1923: Líderes do movimento rebelde do RS discutem acordo de paz

São Paulo

Lideranças do movimento revolucionário do Rio Grande do Sul fizeram duas conferências em Bagé, nesta quinta-feira (15), para discutir um acordo para o fim dos combates contra os defensores do governador Borges de Medeiros.

Pela manhã, Assis Brasil, líder da oposição estadual, reuniu-se com chefes revolucionários que formam o movimento. À tarde, eles participaram de um encontro com o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, que atua como mediador para a pacificação.

É guardado um rigoroso sigilo sobre o assunto debatido. Sabe-se apenas que os revoltosos delegaram amplo poder a Assis Brasil para a continuação das negociações de paz.