1973: Mortos na tragédia com ônibus de igreja são sepultados em SP

São Paulo

Nesta terça-feira (25), no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo, serão sepultados 17 dos 21 mortos no acidente ocorrido no trecho da rodovia BR-116 entre Lajes e Ponte Alta, em Santa Catarina, no último domingo.

O trágico desastre envolveu uma jamanta e um ônibus que transportava um grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia de volta à capital paulista depois de um congresso em Gramado, no Rio Grande do Sul.

O traslado dos 17 corpos a São Paulo foi realizado por avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Outros dois corpos foram levados a Belo Horizonte, em Minas Gerais, e dois ainda permaneciam no necrotério de Lages.