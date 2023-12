1973: Venezuela vota em calma na eleição direta para presidente

São Paulo

Cerca de 4,5 milhões de venezuelanos votaram neste domingo (9) para escolher o próximo presidente do país em uma eleição direta, feita em ambiente de calma e de forma ordenada.

Os problemas de última hora, principalmente as dúvidas sobre os postos de votação, puderam ser contornados pelo Conselho Supremo Eleitoral que, com a ajuda das Forças Armadas, assegurou a tranquilidade do pleito no país. Longas filas formaram-se ao longo do dia porque as pessoas votaram de forma lenta.

A eleição foi disputada por 12 candidatos, e o resultado deve ser conhecido em meados desta semana (a apuração apontaria Carlos Andrés Pérez, da oposição, como vencedor).