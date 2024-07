São Paulo

Foi com base na constatação de que muita comida boa, em condições de consumo, vai para o lixo em vez de alimentar pessoas que a startup social Comida Invisível, com sede na rua Miragaia, no bairro do Butantã, começou a combater o desperdício, aproximando, por meio de uma plataforma digital, grandes corporações e ONGs.

O nome da empresa surgiu quando a advogada Daniela Leite, sua fundadora e CEO, caminhava pelo Ceagesp e começou a ver pilhas de mamões, abacaxis, mangas e outras frutas e verduras jogadas na frente das bancas ou nas caçambas para serem descartadas. "Eram alimentos que estavam no ponto de mesa, mas que ali vão para o lixo", lembra. "Parecia uma comida invisível."

O problema do desperdício é gigantesco. Trata-se de uma das grandes questões do mundo contemporâneo. Segundo Leite, estima-se que em todo o planeta sejam jogadas no lixo 1 bilhão de toneladas de alimentos por ano, um volume que encheria mais de 9 milhões de aviões Boeing. Metade desse alimento jogado fora mataria a fome da população mundial. O Brasil descarta 26 milhões de toneladas anualmente.

Alface para ser descartada no Ceagesp, em São Paulo: comida que poderia servir ao consumo

Fundada há sete anos, a empresa surgiu como um grupo de estudos sobre alimentação e contava com um food truck para fazer ações de conscientização e educação. Daniela trabalhou por um período no banco de alimentos do Ceagesp como voluntária com o objetivo de entender o problema do desperdício. A comida obtida nesse banco era usada no food truck, mas ela percebeu logo que o impacto social era muito pequeno e sem efeito transformador.

Dois anos depois do início surgiu a ideia da plataforma, Inspirada em aplicativos de relacionamento. "Olhando esses aplicativos eu pensei que o caminho seria conectar quem tem com quem precisa", explica. No caso, seria conectar por geolocalização empresas que têm alimentos que perderam valor comercial mas ainda estão próprios para consumo com ONGs que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso passou a ser feito com total segurança jurídica e ambiental. A Comida Invisível recebeu um aporte do BNDES para desenvolver a plataforma.

Daniela Leite, CEO da startup social Comida Invisível: negócio garante 400 mil refeições por mês

Os alimentos que são distribuídos são os industrializados próximos da data de validade e frutas, legumes, verduras que não alcançaram o mercado por causa de alguma imperfeição, porque estão fora de padrão ou maduros demais. Há também sobras de buffet, desde que haja garantia sanitária, e produtos que são parcialmente descartados ao longo do processo produtivo. No ano passado a Comida Invisível destinou para ONGs o equivalente a 2,4 milhões de refeições e neste ano a meta é dobrar esse número, garantindo 400 mil refeições por mês em todo o Brasil.

A plataforma conecta hoje cerca de três mil ONGs com mais de 700 empresas, entre elas Ambev, McDonald's, Grupo Accor, Grupo Fasano, Rede D'Or, Sírio Libanês, Hotéis Sheraton e Colégio São Luís. Essas empresas informam o alimento que têm disponível e a Comida Invisível localiza a ONG mais próxima para recebê-lo. Do lado das empresas, existe a percepção de que o custo para disponibilizar o alimento é mais baixo do que para destrui-lo. Além disso, há o benefício social.

Produtos de má aparência frequentemente são descartados, embora tenham condições de uso

O item mais doado pelo McDonald's, por exemplo, é o tomate. A rede de lanchonetes usa uma pequena parte do tomate que utiliza nos seus produtos e o excedente vai no mesmo dia para alguma ONG que o aproveita para fazer molho. Na última segunda-feira, a Comida Invisível deu destino para 60 toneladas de água engarrafada da Ambev para cidades do Rio Grande do Sul. Inicialmente foram duas carretas, mas o total da doação vai chegar a 370 toneladas.

A empresa hoje tem 20 funcionários, metade em São Paulo, metade em Recife, e atua em todos os estados do Brasil. "Nós somos um banco de alimentos virtual, a gente olha para a otimização do alimentos", afirma. "O lugar da comida desperdiçada não é um incinerador ou um aterro sanitário para se decompor em gás metano, que é 26 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera, mas a mesa daqueles que a necessitam."