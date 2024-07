Brasília

Candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos chamou de lamentável a crítica do ditador Nicolás Maduro às urnas eletrônicas no Brasil. Segundo Boulos, Maduro "demonstra desconhecimento do sistema eleitoral brasileiro".

O representante do PSOL falou sobre o assunto ao deixar a sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em Brasília, onde se reuniu com a presidente da corte, ministra Cármen Lúcia, para falar sobre fake news e uso de inteligência artificial nas eleições.

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos deixa sede do TSE em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Em um comício na terça-feira (23), Maduro questionou os sistemas eleitorais do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia. Ele afirmou, sem provas, que as eleições nos países não são auditadas.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disse nesta quarta que o boletim de urna é "totalmente auditável".