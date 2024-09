São Paulo

A IA (Inteligência Artificial) ainda parece uma tecnologia elitista, misteriosa para alguns, inacessível para outros. Mas as barreiras de uso estão caindo, ela está sendo desmitificada e com um simples smartphone é possível aproveitar todo seu potencial e utilizá-la para encurtar caminhos na execução de tarefas como produção de textos complexos e pesquisas aprofundadas. Por causa disso, ela começa a alcançar públicos que até pouco tempo estavam distantes da inclusão digital.

É o caso das bibliotecas comunitárias de Parelheiros, bairro periférico da zona sul, onde se concentra uma das maiores reservas de Mata Atlântica da cidade de São Paulo. O bairro tem cinco bibliotecas desse tipo, mantidas por moradores e surgidas depois da pandemia. A primeira é a Caminhos da Leitura, no subdistrito Jardim Silveira. Há também a Casa das Histórias, no Nova América, a Sinfonia das Marias, na Barragem, a Ubuntu, no Jardim São Nicolau, e a Azul das Ondas, em Vargem Grande.

Reunião na biblioteca Caminhos da Leitura: acervo de 7 mil livros e ações sociais na comunidade

Todas contam com gestores e mediadores de leitura, habitantes das localidade onde estão inseridas, e funcionam como uma rede colaborativa. Cada uma delas atende a população local, principalmente crianças, e estão localizadas próximas de escolas. As bibliotecas têm autonomia para fazer sua programação, criar grupos de estudos e promover eventos e ações sociais. A Caminhos da Leitura iniciou atividades no Cemitério de Colônia, o mais antigo da cidade, fundado em 1829. Hoje, num imóvel alugado, possui um acervo de sete mil livros, todos de literatura. Diariamente, recebe de 10 a 15 pessoas.

"A IA tem feito parte cada vez mais do nosso cotidiano", diz o pedagogo Bruno Souza, gestor e mediador da Caminhos da Leitura. "A tecnologia ajuda a enfrentar os obstáculos que se apresentam." Souza acredita que as bibliotecas comunitárias usando a IA podem ser espaços capazes de democratizar o acesso à cultura e também construir ambientes seguros para que crianças, jovens e mulheres possam experimentá-la de um jeito seguro.

O estádio Arena Cratera, em Vargem Grande, Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo

A Caminhos da Leitura usa o Chat GPT para pensar, por exemplo, um texto para uma postagem nas mídias sociais de suas iniciativas e para ajudar a pesquisar referências bibliográficas. O problema é que a biblioteca funciona em uma região periférica, onde nem todo mundo tem acesso a um smartphone ou a um sinal de internet de qualidade, que permita o uso pleno das tecnologias.

Ainda há um grande espaço para expandir o uso da IA. Além dos utilizações mais primitivas, ela pode ser uma aliada na automatização de processos, auxiliando na gestão de empréstimos de livros, devoluções e no monitoramento do acervo, e na acessibilidade, permitindo que deficientes visuais tenham acesso à leitura, permitindo a conversão de textos em falas e possibilitando traduções automáticas.

Bruno Souza no 15º Seminário Internacional Biblioteca Viva, no dia 12, no Parque da Juventude.

Também permite recomendações personalizadas de livros baseadas nos interesses e no histórico de leitura e a criação de conteúdos educativos interativos, como tutoriais, quizzes e jogos, que podem auxiliar na alfabetização. Outra utilidade é analisar os livros mais emprestados e o perfil dos usuários. "A IA e a cultura digital podem e devem funcionar como aliados para construir uma sociedade cada vez mais habilidosa e preparada para lidar com as tecnologias", diz Souza, que participou do 15º Seminário Internacional Biblioteca Viva, no último dia 12, no Parque da Juventude.

Hoje as bibliotecas de Parelheiros não são beneficiadas por qualquer tipo de apoio governamental ou não governamental, mas usa verbas da organização Ibeac (Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário) e recebe doações. O maior obstáculo para o desenvolvimento dos centros de leitura é a questão dos recursos, tanto os humanos, como para a compra de acervo e a manutenção do espaço. "Acho que a IA somada com as relações humanas pode ajudar a construir caminhos para elaborar perguntas que façam sentido e respostas que mobilizem mais comunidades e pessoas", afirma Souza.