São Paulo

A 3 Corações lançou na sua loja virtual um café que o cliente pode personalizar de acordo com suas preferências. A iniciativa permite escolher desde os aromas e sabores até a identificação da embalagem.

Primeiro o consumidor escolhe o aroma que deseja entre as opções disponíveis. Depois, escolhe as notas sensoriais que quer naquele lote. O cliente pode ainda determinar a origem dos grãos, isto é, onde eles foram cultivados.

Café coado sendo preparado - Danilo Verpa/Folhapress

Em seguida, escolhe se quer receber o produto moído ou em grãos. Por fim, se desejar, informa o nome que deve constar no rótulo, que pode ser o do próprio cliente ou de alguém que ele queira presentear.

O novo produto, batizado de ID Coffee, custa R$ 36 (250 g) e está disponível somente pelo e-commerce da marca.

Outras notícias do setor:

Cafeteria distribui café gelado de graça para chamar atenção contra crimes ambientais

A Woodbird Café (r. Cubatão, 86, Paraíso, São Paulo), decidiu distribuir cold brew de graça para chamar atenção contra incêndios criminosos que foram registrados no Brasil nas últimas semanas. A ação ocorreu pela primeira vez na última sexta-feira (13) e deve se repetir nesta sexta (20). Cold brew é um café extraído a frio por meio de uma infusão ao longo de várias horas. É feito para ser consumido gelado. "O Cold Brew é free (...), mas com uma única condição: denuncie qualquer ato criminoso através dos canais oficiais, ou em suas redes sociais", diz o post.

Casa Bauducco embarca na onda do pistache

A Casa Bauducco lançou neste mês a temporada de pistache. A partir de agora, todas as 180 lojas da rede de franquias deve ter novos produtos, como o affogato pistache –café espresso com bola de sorvete sabor creme e creme de pistache (R$ 22,90). O café da Casa Bauducco é da Fazenda Ipanema Coffees.

Mais1.Café com festival em todas as lojas

A Mais1.Café realiza de 26 a 28 de setembro a sétima edição do seu festival nacional do café, com mais de 30 opções de bebidas quentes e geladas com preços especiais, de até R$11,90. A ação é válida em todas as unidades da rede pelo país.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Acompanhe o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena