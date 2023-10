Muito se fala da parceria de Martin Scorsese com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, em um novo capítulo com a estreia nesta quinta-feira (19) de "Assassinos da Lua das Flores". Mas uma profissional é ainda mais constante na trajetória do diretor, a montadora Thelma Schoonmaker, 83 anos, que editou todos os filmes de ficção do cineasta desde "Touro Indomável" (1980).



É ela quem dá ritmo às obras do mestre, dos cortes frenéticos de "Os Bons Companheiros" (1990) à cerimônia de "A Época da Inocência" (1993). Thelma montou mais de 20 filmes de Scorsese, incluindo "Assassinos", e recebeu três Oscars de edição por eles ("Touro Indomável", em 1981, "O Aviador", de 2005, e "Os Infiltrados", de 2007).



Filha de americanos, Thelma nasceu na Argélia em 1940, e viveu fora dos Estados Unidos até os 15 anos (o pai dela trabalhava em uma empresa de petróleo). Em entrevista ao Bafta, a academia de cinema do Reino Unido, ela conta que sua carreira no cinema começou por acidente, pois inicialmente, em razão de sua experiência no exterior, pensava em ser diplomata.

Thelma diz na entrevista que chegou a passar em testes do Departamento de Estado dos EUA. "Mas disseram que eu era muito liberal politicamente para ser feliz neste trabalho. Nós protestávamos contra a guerra do Vietnã e apoiávamos Martin Luther King", relembra.

Então, ela encontrou um anúncio de jornal sobre treinamento de editores de filmes em Nova York. O trabalho consistia em reduzir a duração de longas para o horário da madrugada na TV americana. "Cortavam grandes obras de Fellini, Truffaut, Visconti!", diz. A experiência não durou muito, pois Thelma, indignada com o trabalho, pediu demissão.

Em seu próximo passo, a editora respondeu a um novo anúncio, desta vez da escola de cinema da Universidade de Nova York, para trabalhar em um curso de verão. "Eu não estava no projeto de estudante de Scorsese, mas cortaram o filme dele de forma errada, e o professor perguntou se alguém poderia ajudá-lo a restaurar os negativos. Como tinha experiência do trabalho anterior, me ofereci. E assim, acidentalmente, o conheci", afirma Thelma, na entrevista. "Ele percebeu que poderia confiar em mim para fazer o que é certo para os filmes", diz.



Ela editou, então, um dos primeiros longas de Scorsese, "Quem Bate à Minha Porta" (1967), mas a dificuldade para entrar no sindicato de Hollywood atrasou a parceria. Anos depois, resolvido o obstáculo, Thelma montou "Touro Indomável".

Processo criativo

Na mesma entrevista, Thelma conta como é o trabalho com Scorsese. "Estamos constantemente trocando ideias. Não é o caso de uma pessoa ter o controle criativo do longa, pois é uma colaboração", afirma.



Quando Scorsese começa um novo projeto, a montadora lê apenas uma vez o roteiro do filme ou o livro em que ele foi baseado. "Não quero ficar ligada ao texto, pois Scorsese não coloca no roteiro muito do que vai fazer. Quando ele chega ao set, o filme começa a se expandir", diz.

A direção, o trabalho de câmera, as atuações e a música eram puro ouro para a edição

Ela conta que, durante a produção, assiste às cenas à medida que são filmadas. "Scorsese quer saber se acho que há algo errado, quer a minha perspectiva. Ele fala sobre o que estava pensando quando fez as sequências. Neste processo, me diz sua concepção para o filme. A partir disso, começo a fazer a primeira edição", diz. E quando o trabalho no set acaba, Scorsese se junta a Thelma na sala de montagem.

Confira a seguir onde ver filmes de Scorsese editados por Thelma disponíveis nos streamings. Os preços foram pesquisados nesta segunda-feira (16).

TOURO INDOMÁVEL (1980)

Prime Video e Globoplay: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 37,90 (compra)

Amazon: R$ 11,90 (aluguel)

Google Play: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 39,90 (compra)

O REI DA COMÉDIA (1982)

Star, HBO Max e Mubi: para assinantes

DEPOIS DE HORAS (1985)

Looke: para assinantes

NetMovies: grátis

Apple TV e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

A COR DO DINHEIRO (1986)

Star: para assinantes

A ÚLTIMA TENTAÇÃO DE CRISTO (1988)

Apple TV: R$ 9,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel)

CONTOS DE NOVA YORK (1989)

Looke: para assinantes

NetMovies: grátis

OS BONS COMPANHEIROS (1990)

HBO Max: para assinantes

Apple TV e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

Microsoft Store: R$ 19,90 (compra)



CABO DO MEDO (1991)

Apple TV: R$ 9,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel)

A ÉPOCA DA INOCÊNCIA (1993)

Apple TV : R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel)

CASSINO (1995)

Prime Video e Globoplay: para assinantes

Apple TV: R$ 9,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel)

VIVENDO NO LIMITE (1999)

Star: para assinantes

O AVIADOR (2004)

Apple TV e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

OS INFILTRADOS (2006)

Prime Video e HBO Max: para assinantes

Apple TV e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

A ILHA DO MEDO (2010)

Netflix: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Microsoft Store: R$ 5,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

A INVENÇÃO DE HUGO CABRET (2011)

Globoplay: para assinantes

Apple TV e Microsoft Store: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel)

O LOBO DE WALL STREET (2013)

Prime Video e HBO Max: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Google Play: R$ 14,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

O IRLANDÊS (2019)

Netflix: para assinantes