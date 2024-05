São Paulo

As fortes chuvas que caíram sobre o Rio Grande do Sul afetaram 345 dos 497 municípios gaúchos e provocaram ao menos 83 mortes.

Muitas igrejas na região estão mobilizadas e recolhendo doações de colchões, roupas de cama e banho, além de água, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal.

A Igreja Mover, em Canoas, e a AD55 (Assembleia de Deus), em Cachoeirinha, também estão recebendo desabrigados em seus salões.

"Muitos locais ainda estão debaixo da água", conta o pastor Ricardo Wagner, da Rede Apostólica Cristã. O líder destaca que muitos membros também abriram suas casas para abrigar quem perdeu tudo com as chuvas. "O foco da igreja é ajudar desalojados agora", diz.

Na última sexta-feira (3), quando o portão 14 do rio Guaíba se rompeu, diferentes pontos de Porto Alegre foram inundados, incluindo a sede da Igreja Encontros de Fé, localizada em Navegantes.

O pastor Isaías Figueiró, que lidera o ministério, conta que estava na igreja com outros membros no momento do rompimento e todos precisaram evacuar o local rapidamente. "Hoje ainda temos 90 centímetros de água no salão e 1,60 metros no pátio. Estamos a um quilômetro do rio".

"Em Sarandi, fizemos uma parceria com a Defesa Civil e montamos uma estrutura médica para socorrer pessoas no local", conta Figueiró.

De acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta segunda-feira (6), 121 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 19 mil estão morando em abrigos.

Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 276 pessoas estão feridas e 111 desparecidas. No total, 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas.

