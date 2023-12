"Na artística e moderna correcção de sua fachada, na distincção de seu ‘foyer’ _no esplendor e na alegria polychromica de amplo salão de projecções_ e em todas as suas primorosas dependências, aí está o Cine Metro", anuncia, em um português floreado, o folheto da inauguração do cinema na avenida São João, em São Paulo, em 1938.



O documento é um dos 1.500 relativos a cinemas de rua que estão sendo digitalizados pela Cinemateca Brasileira, em um projeto para dar mais visibilidade ao acervo da instituição. "Os folhetos trazem a linguagem publicitária e resgatam a programação e a história do cinema", diz Gabriela Queiroz, diretora técnica da instituição.



O do Cine Metro, por exemplo, nos conta que, na inauguração, em dia 15 de março de 1938, o filme programado foi a comédia musical "Melodia da Broadway", da MGM. O estúdio norte-americano tinha exclusividade na sala de exibição, classificada de 'up to date' na peça publicitária.



Os folhetos recuperados pela Cinemateca fazem ainda a conexão entre os cinemas de rua e as cidades. "Os documentos mostram a história urbana, pois as salas são espaços de sociabilidade", diz Gabriela.

No acervo, há, por exemplo, panfletos de cinemas de bairro de São Paulo, da Atlântida e do Grupo Severiano Ribeiro. A maioria se refere à capital paulista e a outras cidades do estado, como Santos e Americana, e ao Rio.



A coleção foi formada ao longo dos anos, por meio de doações, aquisições e busca ativa da Cinemateca. Para digitalizar todo o material, a instituição obteve recursos de um edital do Proac (Programa de Ação Cultural), da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.



Com os R$ 100 mil recebidos, a Cinemateca investiu na modernização de equipamentos (câmeras, scanners, computadores). "Nossa contrapartida foi o trabalho da equipe da Cinemateca, que incluiu a higienização e restauro dos papéis e a digitalização", afirma a diretora técnica.

A previsão é que os 1.500 folhetos estejam catalogados e disponíveis na internet, no Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca, no início de 2024. "E a infra-estrutura fica para novas digitalizações do acervo", diz Gabriela.

"Retratos Fantasmas" na Cinemateca

E por falar em cinemas de rua e a sua relação com as cidades, a Cinemateca programou "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, no dia 13 de dezembro, às 19h30. A exibição, gratuita, será feita na área ao ar livre da instituição, em película 35 mm e com a presença do diretor.

Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca

Site possui fotos, cartazes, documentos e filmes da cinematografia brasileira

https://www.bcc.org.br/



Cinemateca Brasileira

largo Senador Raul Cardoso, 207

Vila Clementino - São Paulo