A Cinemateca Brasileira disponibilizou gratuitamente em seu site 1.500 documentos sobre cinemas de rua que pertencem a seu acervo. São folhetos de inauguração, convites e panfletos promocionais e de programação que contam a história de salas de exibição de cidades como São Paulo, Rio e Porto Alegre.

Os documentos abrangem o período entre 1909 e o final da década de 1970. Há, por exemplo, publicações que anuncia a inauguração dos cines Metro e Astor, ambos em São Paulo. O primeiro integrou a chamada Cinelândia paulista e funcionou de 1938 até 1997 no centro da capital paulista. O Astor foi aberto em 1960 no Conjunto Nacional e possuía, segundo o folheto, "uma beleza impecável" e inovações tecnológicas de "importância excepcional".

Também curioso é o material de divulgação do longa "Psicose" (1960), de Alfred Hitchcock. Nele, o diretor britânico faz várias recomendações à plateia. Diz que o gerente do cinema "recebeu instruções, sob risco de sua própria vida, de não permitir a entrada de qualquer pessoa após o início do filme". O mestre pede ainda que o público não divulgue o final: "É o único que temos".

As publicações incluem ainda folhetos de salas do Grupo Severiano Ribeiro pelo país. Uma das publicações da coleção é do Cine Odeon, inaugurado em 1926 no Rio e parte da Cinelândia carioca. A sala funciona hoje como centro cultural.

Os documentos foram digitalizados pela Cinemateca com recursos de um edital do Proac (Programa de Ação Cultural), da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Além dos folhetos, a coleção disponibilizada agora também possui 55 periódicos sobre cinema, entre eles "Fan Magazine" (1938-1939); "O Exibidor" (1957-1966); "Foco" (1951) e "Biblioteca Film" (1925-1926).

Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca Brasileira

Para visualizar os documentos, basta procurar na aba "coleções" as indicações "lugares de cinema" e "periódicos de cinema"

http://www.bcc.org.br/