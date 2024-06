A Cinemateca Brasileira concluiu recentemente a catalogação e digitalização de 1.785 filmes raros, produzidos entre as décadas de 1900 e 1950, alguns considerados os mais antigos da cinematografia do país.



As obras foram rodadas em nitrato de celulose, material utilizado nos primórdios do cinema e que pode entrar em autocombustão. Os títulos recuperados são uma parcela do que a Cinemateca havia reunido em seus 70 anos de história. Parte foi consumida em quatro incêndios na instituição, em 1957,1969, 1982 e 2016. Há obras de ficção, documentários, publicidade e animações.

Apenas a recuperação dessas obras já seria uma boa notícia. Mas o melhor é que parte dessas raridades já está à disposição do público em formato digital. E nos próximos dias haverá projeções gratuitas de trechos de três desses filmes em prédios de São Paulo (8 de junho), Belo Horizonte (7 de junho) e Brasília (11 de junho).



A exibição terá "Cerimônias e Festa da Igreja em Santa Maria", de 1909, o filme mais antigo do acervo em nitrato. O público também poderá assistir a cenas de "Apuros de Genésio", de 1940, esquete com o humorista Genésio Arruda para anunciar seus espetáculos em São Paulo. E, por fim, serão projetados trechos de "Amazônia e Rio Exposição de 1922", compilação de imagens feitas por Silvino Santos entre 1919 e 1926 no Norte e no Rio de Janeiro.

Obras em site

O plano da Cinemateca é disponibilizar os 1.785 filmes em seu site, no Banco de Conteúdos Culturais, que reúne filmes, cartazes, fotos e textos digitalizados desde 2009. Enquanto isso não acontece, é possível assistir, no site Viva Cinemateca, a dez das raridades, entre elas as três que serão projetadas nos prédios.

Outra pérola já disponível é "Coisas Nossas: Produção Brasileira", material promocional com bastidores do da gravação e da sincronização de áudio do filme "Coisas Nossas", um dos primeiros sonorizados do país. Há ainda "Os Tiranos", documentário produzido por professores e alunos do Seminário de Cinema, do Masp, curso pioneiro sobre o tema no Brasil, e "Desfile de Lãs", publicidade animada da Santista.

O trabalho de recuperação, catalogação e duplicação das 1.785 obras levou meses e custou R$ 17 milhões. O próximo passo será o restauro da coleção.



PROJEÇÕES GRATUITAS EM PRÉDIOS

Belo Horizonte, dia 7 de junho, das 19h às 20h

Local: esquina da rua Tupinambás com a rua da Bahia

São Paulo, dia 8 de junho, a partir das 19h

Local: Minhocão, perto da praça Roosevelt

Brasília, dia 11 de junho, das 19h às 20h

Local: Biblioteca Nacional



ONDE VER OS FILMES

Site Viva Cinemateca - Projeto Nitratos

https://vivacinemateca.org.br/nitratos/