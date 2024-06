São Paulo

Novas unidades da rede McDonald’s pelo país devem ganhar espaços pet friendly até o fim do ano.

A iniciativa, em conjunto com a fabricante de alimentos Mars, prevê áreas para consumidores e seus animais de estimação em 32 lojas em seis estados —São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco— e no Distrito Federal. Os endereços ainda não foram divulgados.

Atualmente, a rede conta com quatro unidades com o espaço: –na av. Henrique Schaumann, 80, e na av. Bernardino de Campos, 307, em São Paulo; na rua Cândido Bueno, 476, em Jaguariúna (SP); e uma na Asa Norte, em Brasília.

Em parceria com a Mars, McDonald's deve ter 32 lojas com espaços pet friendly até o fim do ano - Adobe Stock

A iniciativa está integrada ao programa Better Cities for Pets, liderada pela Mars Petcare e que propõe que as cidades sejam amigas dos animais de estimação, com programas e políticas que incentivem a adoção responsável e tornem os pets bem-vindos também em empresas e comércios.

"Queremos que cada vez mais cidades e negócios reconheçam a importância de apoiar programas relacionados aos pets e encorajar a guarda responsável. Trabalhamos para que todos os pets tenham a oportunidade de crescerem em um lar saudável e feliz ao construirmos mais espaços em que sejam aceitos", diz Sarah Bonadio, diretora de assuntos corporativos da marca.

Segundo a Mars, o processo de integração na rede de lanchonetes incluiu várias etapas, começando com visitas técnicas a lojas com diferentes perfis. Os critérios avaliados abrangem aspectos como segurança, higiene e acomodação adequada para animais de estimação.

A parceria também incluiu treinamentos conduzidos pela Mars com as equipes dos estabelecimentos, onde especialistas compartilharam práticas e forneceram orientações específicas para o manejo adequado dos pets.

Essas 32 unidades que devem receber o espaço pet friendly são as que já cumprem os requisitos mínimos determinados no início do projeto, como ter uma área externa coberta e possuir entrada para esse espaço que não passe pelo salão principal onde são feitos os pedidos e o atendimento.

O projeto-piloto começou a ser implementado em 2022, e a expectativa é que o número de lojas pet friendly cresça à medida que outros restaurantes consigam fazer as adequações necessárias.

"Os pets fazem parte da realidade de muitas pessoas atualmente e, ao lançarmos a parceria com a Mars Petcare, a ideia é construir espaços integrativos e acolhedores para que essas famílias desfrutem de bons momentos com seus bichinhos", diz Mariana Scalzo, diretora de comunicação da divisão Brasil da Arcos Dorados, operadora da rede de lanchonetes.

