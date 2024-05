São Paulo

Animais resgatados em decorrência das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul viraram estrelas de um ensaio fotográfico em busca de lares em Pelotas.

Animais resgatados no RS fazem ensaio fotográfico - Rafaela Siqueira no Instagram

Segundo a fotógrafa Rafaela Siqueira, a ideia surgiu com a sobrecarga no abrigo, um local pequeno e que, quando atingiu 70 animais, passou a ter dificuldades para atender novos bichos ou encontrar um teto para eles diante da lotação em outras unidades.

São animais que estavam em áreas de risco, mas nem todos foram resgatados de áreas alagadas.

"Alguns eram de rua, outros os donos levaram porque alguns abrigos só aceitavam pessoas, ou não tinham meio de transporte para levar [para outro lugar]", conta a fotógrafa e voluntária.

"A gente conseguiu, a maioria, resgatar [os pets] antes de a água chegar, mas alguns tiveram que ser resgatados nas casas, porque o pessoal acabou deixando, e alguns já estavam debaixo d'água", afirma.

Os voluntários coletaram dados dos animais, tentaram achar tutores e, então, fizeram fotos daqueles que não tinham uma família. O cenário foi improvisado com um pano e iluminação no próprio abrigo.

"São diversos cachorros e gatinhos esperando um lar que os acolha com muito amor e cuidado. No abrigo da Rafael Pinto Bandeira temos cachorros de todas as idades, alguns nenéns ainda pra nascer, de todos os tamanhos e jeitinhos. Todos são uns amores e merecem uma família", diz a legenda das fotos.

A ação deu resultado. Segundo Rafaela, as publicações ganharam compartilhamentos nas redes e parte dos animais já conseguiu uma família.

O governo do estado contabiliza 12.521 animais resgatados desde o começo da tragédia. O número, no entanto, pode ser bem maior.

O trabalho dos voluntários não termina nos abrigos, lotados. Pets têm suas fotos postadas em perfis nas redes sociais para que tutores possam encontrá-los. Outros têm sido levados para outras cidades, como para São Paulo, em busca de uma nova vida.



Para estimular a adoção, a Ampara Animal lançou um site com animais resgatados no Rio Grande do Sul. Eles estão sendo cadastrados aos poucos, inicialmente a partir do abrigo principal de Canoas, e estão disponíveis para adoção na Grande SP. A ideia, no entanto, é expandir para todo o país.

Pelo adoters.org.br é possível também cadastrar um animal resgatado ou ser direcionado para uma lista de sites e contas que permitem tentar ao tutor reencontrar seu animal.

Siga o Bom Pra Cachorro no Instagram, Facebook, X e Threads