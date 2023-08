Belo Horizonte

Um terço em formato de anel e diários escritos na infância e adolescência reúnem peças do acervo do Memorial Isabel Cristina, em Barbacena, em Minas Gerais. Inaugurado em dezembro de 2022, ao menos dez mil devotos já visitaram o espaço.

O espaço conta a história da estudante mineira Isabel Cristina Mrad Campos (1962-1982). Assassinada aos 20 anos, ela se tornou em 2022 a nova beata brasileira.

Uma capela que passa a ser dedicada à mártir barbacenense será inaugurada nesta sexta-feira (1), dia de sua morte e data em que os católicos passam a celebrar a memória da jovem.

Memorial em Barbacena (MG) celebra a memória da beata Isabel Cristina - Divulgação

Isabel tornou-se beata mesmo sem ter realizado um milagre, procedimento que normalmente baseia esse grau de reconhecimento dentro da igreja católica.

O memorial reúne cerca de cem itens, entre documentos e peças, como brinquedos, roupas, acessórios e cadernos.

O espaço também abriga galeria com retratos de algumas pessoas que se dedicaram à causa da beatificação e uma sala sobre o dia que ela foi proclamada beata, com fotos, vídeos, documentos e paramentos litúrgicos (vestes e outros itens utilizados na celebração religiosa).

Um dos destaques são os painéis com recortes de jornais. A partir de recortes de jornais e revistas, uma linha do tempo narra desde o assassinato da jovem, a condenação do responsável até às primeiras iniciativas que solicitaram a sua beatificação.

"A partir deste momento, várias homenagens, como rua que recebeu seu nome, foram ofertadas a ela", afirma o jornalista e curador do espaço, Marcio Cleber da Silva Costa.

Para a Ana Clara Julio Barros, 18, visitar o memorial e a capela desperta sua admiração.

"É possível ver seu lado humano de perto, através de seus objetos e escritos, que tocam e confortam nossos corações, trazendo a certeza de que ela nunca teve medo de viver para Cristo".

Fotos e textos contam a história de jovem mineira assassinada em 1982 após uma tentativa de estupro - Divulgação

Devota da beata Isabel Cristina, Ana Clara conta que conheceu a história dela em 2020, quando o papa Francisco reconheceu o que os católicos definem como martírio. "Rezo também por minha vida estudantil, para que eu tenha a mesma coragem e esforço para alcançar meus sonhos";.

Nesta semana, a expectativa é que centenas visitem o memorial, nas celebrações da primeira festa em honra à beata Isabel Cristina. Desde semana passada e até esta quinta-feira (31), há novena e missas, às 12h e às 19h, além da oração do terço, às 18h.

Para o monsenhor Danival Milagres Coelho, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, duas virtudes enfatizadas na vida de Isabel Cristina foram a perseverança na fé e o valor da castidade. "Ela soube viver uma vida casta e, por isso, foi capaz de resistir a tentativa de violentá-la bravamente até o momento em que derramou seu sangue por causa da sua fé".

Isabel Cristina foi assassinada em 1º de setembro de 1982, aos 20 anos, em Juiz de Fora, após uma tentativa de estupro.

Devido à forma como morreu, segundo a tradição católica, defendendo a fé e os valores cristãos, o papa Francisco reconheceu, em 27 de outubro de 2020, o seu martírio, proclamando-a Virgem e Mártir.

Dessa forma, foi declarada beata sem que fosse necessária a comprovação de um milagre. Para a canonização, quando poderá ser aclamada como santa, é necessária a comprovação de um milagre ocorrido após a beatificação ou da publicação do decreto de martírio.

Na sexta-feira, os devotos poderão participar de missas às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h, encerrando com a procissão da imagem da mártir, com a presença do arcebispo de Mariana, dom Airton José dos Santos.