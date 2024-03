Um boletim de ocorrência registrado por Angélica de França relata uma suposta ameaça que sofrera em 1º de novembro de 2008. Ela vivia no Rio de Janeiro havia seis meses, para onde se mudou após o relacionamento com Alexandre Ramagem, que à época era delegado federal em Boa Vista (RR), onde morava.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, teria buzinado para ela e feito "com as mãos um movimento típico de quem efetua disparo de arma de fogo, afastando-se em seguida", segundo a transcrição do depoimento dela.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) durante sessão na Câmara dos Deputados - Zeca Ribeiro - 21.nov.2023/Câmara dos Deputados

Ramagem disse, em nota, que as imputações feitas por Angélica de França são inverídicas. Ele inclusive nega ter morado com a advogada, como ela informou no depoimento.

