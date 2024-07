São Paulo (SP)

Até alguns anos atrás fazer turismo em São Paulo era uma atividade que estava temporariamente fadada ao solo da cidade. Os principais mirantes panorâmicos, no edifício Altino Arantes (atual Farol Santander) e no edifício Martinelli estavam fechados. De 2021 para cá novos espaços na região central foram sendo inaugurados e outros, antigos, reabertos. Eis que agora um novo tour guiado surge com a premissa de levar os visitantes a uma vista totalmente inédita da cidade.

Vista de drone do Hotel Jaraguá, fundado em 1954 e localizado no centro histórico de São Paulo - Divulgação

Tradicional hotel paulistano, inaugurado em 1954, o Hotel Jaraguá, recentemente adquirido pela rede brasileira de hotéis Nacional Inn, está promovendo visitas guiadas diárias, disponível tanto para os hóspedes quanto para qualquer visitante, para conhecer as dependências do hotel que é tombado como patrimônio histórico pelas esferas estadual e municipal, e possui diversas obras relevantes em suas dependências.

A visita guiada se inicia pela parte exterior do hotel precisamente diante do famoso mural de Di Cavalcanti, que é uma alegoria à imprensa, uma vez que o edifício entre 1951 e 1976 também foi sede do jornal O Estado de S.Paulo. Outra obra histórica que o tour contempla é o painel de Clóvis Graciano, este por sua vez instalado no interior do hotel, junto ao saguão.

Além dessas obras icônicas o tour segue no interior do hotel, por diversas outras dependências até chegar à cereja do bolo, a cobertura do edifício, no 26º andar, onde é possível contemplar a cidade de São Paulo em uma vista inédita de 360º, fora do eixo visual já conhecido dos mirantes do Sampa Sky, Farol Santander e Martinelli.

Da cobertura é possível observar a biblioteca Mário de Andrade de um ângulo único, bem como conhecidos marcos turísticos e arquitetônicos da cidade como a Catedral da Sé, o Copan, a avenida Paulista, o pico do Jaraguá e o incrível skyline de edifícios que cerca o hotel. O horário da visita, a partir das 17h, também permite contemplar um romântico por do sol, tomando um espumante oferecido pelo hotel e que está incluso no valor da visita.

Serviço:

Visita guiada

Local: Hotel Nacional Inn Jaraguá

Endereço: Rua Martins Fontes, 71 - Centro Histórico de São Paulo

Período: diariamente, das 17h às 18h.

Ingresso: R$ 50

Agendamentos somente pelo telefone/WhatsApp (11) 2199-0608

HOTEL É UM DOS SÍMBOLOS DO IV CENTENÁRIO DE SÃO PAULO

Inaugurado em 1954, ano em que a cidade de São Paulo celebrou 400 anos, o Hotel Jaraguá foi um dos beneficiados à época de um incentivo proposto pela Prefeitura de São Paulo, que dava isenção fiscal por um período, a hotéis que fossem inaugurados durante as celebrações do aniversário da capital.

Hotel Jaraguá em fotografia de 1959, época em que o edifício era dividido em o hotel e o jornal O Estado de S.Paulo - Foto Postal Colombo

Nesta esteira também foram inaugurados outros espaços hoteleiros marcantes da cidade como os hotéis Cad’Oro e Othon Palace, entretanto o Jaraguá foi o grande destaque por sua localização privilegiada e arquitetura diferenciada. Seu projeto é do célebre arquiteto franco-brasileiro Jacques Pilon, o mesmo que projetou a Biblioteca Mário de Andrade que, coincidentemente, está localizado bem em frente do hotel.

Originalmente o edifício Jaraguá foi projetado para ser a sede do Grupo Estado do 1º ao 8º andar e os demais andares, do 9º ao 23º, para locação de escritórios. No entanto o experiente hoteleiro José Tjurs interessou pelo espaço e, motivado pelo incentivo da prefeitura, fez ali o Hotel Jaraguá.

Em sua trajetória de 7 décadas o Jaraguá já recebeu hóspedes ilustres do Brasil e do exterior, como Juscelino Kubitschek, Raul Seixas, Édith Piaf, Louis Armstrong, Robert Kennedy, Brigitte Bardot, Iuri Gagarin e tantos outros. Em 1968 a rainha Elizabeth, durante sua visita à capital paulista, esteve no hotel para uma tarde de chá.