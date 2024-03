Os cinco setores de atividades econômicas tiveram saldo positivo em fevereiro em relação a geração de emprego, com maior impulso do setor de serviços –193.127 empregos formais. Também houve geração líquida de 54.448 postos na indústria, 35.053 na construção, 19.724 no comércio e 3.759 na agropecuária.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Gabriel Cabral - 4.out.2023/Folhapress

Às vésperas da nova divulgação, membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já repercutiam o vigor do mercado de trabalho brasileiro. Desde o início do ano, já foram criados 474.614 empregos formais no Brasil.

