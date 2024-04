Os cariocas poderão encontrar livros de autores e temáticas LGBTs a partir deste sábado (27) no Centro Cultural QueeRIOca, nos Arcos do Teles, no centro do Rio de Janeiro. A Pulsa, primeira livraria do país a levar em conta a diversidade na curadoria dos títulos, se estabelece em terras cariocas.

A livreira Caroline Fernandes, 37, é a responsável pela organização e venda dos exemplares. Paulista, a curadora iniciou os trabalhos da pequena livraria em São Paulo no ano de 2022, na Santa Cecília.

Livraria Pulsa em São Paulo. (Foto: Karime Xavier/Folhapress) - Folhapress

Em 2023, Caroline colocou os livros na mala e cruzou a Dutra em direção à capital fluminense. Por meses, os livros continuaram nas malas e a Pulsa se tornou itinerante. No Rio, foram muitas as tentativas de fazer o negócio virar, de parcerias a apoios culturais, e a resposta foi sempre não. "Muito feliz por chegar à QueeRIOca, e ter um espaço físico para promover os clubes de leitura, saraus, lançamentos, e dar um descanso para mala que carregou a livraria nesse um ano de cidade maravilhosa", conta.

A Pulsa busca, agora, nesse novo capítulo, se estabelecer num pequeno lugar ao sol num dos países em que menos se lê. Coincidentemente, é o mesmo país que tem uma das maiores taxas de violência contra a população LGBT+.